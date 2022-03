A revivir Anfield en Mánchester

Manuel Sánchez Gómez Mánchester (Reino Unido), 15 mar El objetivo del Atlético de Madrid es que no se escuche el clásico 'This is the one' de los Stone Roses en la previa de Old Trafford. Que si hay 70.000 'Diablos Rojos' en el estadio, ellos suenen mucho más. Por eso, más de 2.000 atléticos fluyen por la ciudad mancuniana desde primera hora de la mañana de este martes. Los más valientes se abrían una (y varias) cervezas en el tren de las 9:20 que conecta Londres y Mánchester. "¿Tardamos una hora entre el hotel y el estadio? Sencillo", comentaba uno de ellos, mientras los más prudentes cambiaban la cerveza por el café para lo que se presenta como un largo día en el norte de Inglaterra. Jornada bañada por el sol, que sorprendía a la gente que llegaba a la estación de Manchester Picadilly. Tocaba tirar de mapa, para avistar cuál sería el primer punto de partida de la expedición. El hotel Lowry, de los más lujosos de la ciudad, a la orilla de los canales y donde Enrique Cerezo dijo unas palabras ante los medios de comunicación como es habitual en estas jornadas de 'Champions'. El presidente rojiblanco fue ovacionado al salir por las puertas del hotel, sobre todo cuando lanzó una 'pullita' a la prensa por los rumores de la salida del 'Cholo' Simeone. "Vosotros siempre necesitáis algo de que hablar, aunque sea mentira", expresó Cerezo. "Así se habla, presi", respondió un aficionado. Con el paso de las horas, la ciudad se fue vistiendo con los colores rojo y blanco. Pero no por el Manchester United, que esperaba en su 'guarida' al último momento para hacer su aparición. No en vano juega en casa. Las bufandas, banderas y camisetas del Atlético de Madrid eran mayoría, con nombres como el de Fernando Torres como protagonistas. Todos ellos preparados para la batalla, la que se librará en el campo y la que se disfrutará antes, cuando corra la bebida. "Estamos comprando hielo ya", comentaba un aficionado al mediodía. "Lo guardaremos en el hotel, que en estos países nunca se sabe si se va a acabar y hoy somos muchos españoles", añadió. En las mentes de muchos de ellos lo ocurrido en Anfield ante el Liverpool hace dos años. El último gran partido antes de la pandemia. La última alegría europea del Atlético, inclinando al campeón en su feudo. Para el último impulso, la parroquia rojiblanca se amontonó en la 'Exchange Square', rodeada por un extenso cordón policial. Ondeaban las banderas de España, llovía el alcohol y los cánticos se sucedían. "Es español, Gibraltar es español", gritó la afición, para continuar con canciones del 'Cholo' y del Atlético. No existía el miedo. Ni al United ni a Cristiano. "Está mayor, los partidos que hizo están en el pasado", afirmó un aficionado, sin temor a los tres goles que hizo el fin de semana el portugués al Tottenham Hotspur. "Esperamos ganar, para eso hemos venido hasta aquí", prosiguió. En los aledaños de Old Trafford, hinchas del United contraatacaban con camisetas de George Best, los más mayores, mientras que los jóvenes lucían el '7' de Cristiano. Las últimas fotografías con Matt Busby caían a la vez que el sol se escondía por detrás de la tribuna Sir Alex Ferguson. Todo listo para la batalla, todo preparado para que United o Atlético cumplan sus sueños. EFE msg/ism