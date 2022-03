Ucrania urge al Consejo de Europa a expulsar a Rusia

Estrasburgo (Francia), 14 mar La presidenta de la delegación ucraniana ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Maria Mezentseva, urgió este lunes a esta institución a expulsar a Rusia de la organización paneuropea, 17 días después de que el país fuera suspendido temporalmente. La parlamentaria del partido del presidente Volodímir Zelenski, Siervo del Pueblo, apostó a favor de que la expulsión esté recogida en el informe que se debate este martes en la sesión extraordinaria sobre la invasión rusa de Ucrania, lanzada el 24 de febrero. El pleno votará una resolución y una recomendación al Comité de Ministros, órgano de decisión del Consejo de Europa, para determinar los próximos pasos a dar tras la suspensión de las actividades de Rusia en el Consejo de Europa. La delegación ucraniana asegura que los cinco grupos políticos de la APCE están a favor de la exclusión rusa y de convertirse, así, en la primera organización internacional en hacerlo. "Rusia está violando todas las reglas de esta organización", dijo Mezentseva, que aseguró que es una oportunidad que dan a "la sociedad rusa para cambiar y elegir a un presidente de verdad que les represente, pero no a un terrorista en pleno siglo XXI". "Créannos que nuestro propósito es quedarnos en casa y salvar nuestros hogares y no huir como refugiados", aseguró la legisladora ucraniana, que añadió que ser miembros de la UE y de la OTAN es su prioridad. Zelenski no pudo intervenir este mediodía por videoconferencia ante el pleno de la APCE por "razones urgentes". Mezentseva aseguró que el presidente sigue trabajando desde su oficina de Kiev. La delegación rusa no participa en el pleno extraordinario, ni de modo presencial ni a distancia, debido a la suspensión temporal de sus actividades adoptada por el Comité de Ministros el pasado 25 de febrero. La parlamentaria ucraniana Yehveniia Kravchuk, también del partido Siervo del Pueblo, dijo que cuando Rusia vuelva a ser un Estado democrático será bienvenida de nuevo a la organización paneuropea. "Hemos propuesto que el informe a debatir inste a la creación de un tribunal oficial para juzgar crímenes de guerra, como en su día el de Nuremberg", señaló. Mezentseva advirtió de que "Rusia no se parará en la frontera de Ucrania" y que "es el momento de aunar esfuerzos y de que Ucrania reciba la ayuda que necesita, porque, de lo contrario, nos encontraremos en la Tercera Guerra Mundial". El Consejo de Europa se constituyó el 5 de mayo de 1949, con la firma del Tratado de Londres, y es anterior a la UE. Con sede en Estrasburgo (Francia), sus objetivos principales son la protección y defensa de los derechos humanos en Europa y el fomento de la democracia y del estado de Derecho.