Suns estropean el récord de LeBron, Durant hunde a los Knicks con 53 puntos

Andrea Montolivo Chicago (EE.UU.), 13 mar Los Phoenix Suns hurgaron este domingo en la herida de Los Ángeles Lakers, al humillarlos 140-111 en la noche histórica de LeBron James, que se convirtió en el primer jugador con al menos 30.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias, en un domingo en el que Kevin Durant destrozó a los New York Knicks con 53 puntos. Los Suns, sólidos líderes del Oeste, no tuvieron piedad de unos Lakers a los que esta vez no les bastó con LeBron James, mientras que en la Conferencia Este, liderada por Miami, los Nets van recuperando sensaciones al ritmo de Durant, quien selló la segunda mejor actuación de su carrera. SUNS 140 - LAKERS 111 Los Suns ofrecieron un recital de baloncesto ante los Lakers y los humillaron con 30 puntos y diez asistencias de Devin Booker, en un grupo de siete jugadores por encima de los diez puntos. En los Lakers, LeBron acabó con 31 puntos, siete rebotes y seis asistencias, lo que le permitió sellar un récord histórico en la NBA. "King James" no jugó en el último período cuando los Suns ya habían sentenciado el choque, en el que lograron además su récord de puntos en esta temporada. NETS 110 - KNICKS 107 Con 53 puntos y nueve asistencias, Kevin Durant destrozó a los New York Knicks y dio a los Brooklyn Nets un valioso y trabajado triunfo por 110-107 en el derbi neoyorquino, con la segunda mejor actuación de su carrera en la NBA. Sin el australiano Ben Simmons, quien sigue de baja por problemas personales, y con Kyrie Irving sentado en la grada como aficionado, al no poder competir en Nueva York por el mandato sanitario vigente, Durant lideró a los Nets con una tremenda actuación personal y se quedó a un solo punto de su récord, 54, anotados en 2014 con Oklahoma City contra Golden State. En poco menos de 43 minutos en la cancha, Durant metió 53, con un 19 de 37 en tiros, cuatro triples y un once de doce en los libres, a los que añadió nueve asistencias y seis rebotes. MAGIC 114 - 76ERS 116 Tras ser arrollados por los Nets, los 76ers estuvieron al borde de una nueva derrota en Orlando, pero consiguieron llevarse el partido en la prórroga, empujados por los 35 puntos de Joel Embiid, con 16 rebotes y siete asistencias. James Harden, señalado por su actuación negativa frente a los Nets, su exequipo, aportó 26 puntos, seis rebotes y seis asistencias. CELTICS 92 - MAVERICKS 95 Los Mavericks ganaron en casa de los Boston Celtics tras sobreponerse al susto de Luka Doncic en una caída en la que se hizo daño en la pierna izquierda en el primer cuarto de un partido. El exjugador del Real Madrid anotó 26 puntos, con ocho rebotes y ocho asistencias. La última asistencia la entregó a Dinwiddie para el triple del triunfo.Al acabar el partido, los Celtics celebraron a Kevin Garnett, campeón de la NBA en 2008, al retirar su camiseta número 5. THUNDER 118 - GRIZZLIES 125 Los Grizzlies recuperaron la segunda posición en el Oeste, con un partido más que los Warriors, al doblegar a los Thunder con siete jugadores por encima de los diez puntos, encabezado por Desmond Bane (21 puntos y ocho rebotes). Ja Morant acabó con 17 puntos y diez asistencias en 33 minutos en la cancha. PISTONS 100 - CLIPPERS 106 Marcus Morris anotó 31 puntos y capturó siete rebotes para darle a los Clippers un trabajado triunfo en Detroit, el segundo en los últimos tres partidos, para blindar la octava posición en el Oeste. En los Pistons, colistas del Este con solo quince victorias, el joven Cade Cunningham logró un doble-doble de 23 puntos y diez asistencias. HAWKS 131 - PACERS 128 Una monumental actuación de Trae Young, con 47 puntos, un siete de diez en triples y cinco asistencias, lideró a los Hawks en el triunfo contra los Indiana Pacers. Los Hawks sumaron su segunda victoria consecutiva y son novenos en el Este, mientras que los Pacers ya no tiene opción de participar en los "playoff". PELICANS 130 - ROCKETS 105 Los New Orleans Pelicans pusieron fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas con un autoritario triunfo frente a los Rockets, colistas en el Oeste. Sin Brandon Ingram, fue el lituano Jonas Valanciunas en liderar a los Pelicans, décimos en el Oeste, con 32 puntos, diez rebotes y tres asistencias. . Conferencia Este: .1. Miami Heat (45-24) .2. Philadelphia 76ers (41-25) .3. Milwaukee Bucks (42-26) .4. Chicago Bulls (41-26) .5. Boston Celtics (41-28) .6. Cleveland Cavaliers (38-29) .7. Toronto Raptors (37-30) .8. Brooklyn Nets (35-33) .9. Atlanta Hawks (33-34) 10. Charlotte Hornets (33-35) 11. Washington Wizards (29-37) 12. New York Knicks (28-40) 13. Indiana Pacers (23-46) 14. Detroit Pistons (18-50) 15. Orlando Magic (18-51) Conferencia Oeste: .1. Phoenix Suns (54-14) .2. Memphis Grizzlies (47-22) .3. Golden State Warriors (46-22) .4. Utah Jazz (42-25) .5. Dallas Mavericks (42-26) .6. Denver Nuggets (40-28) .7. Minnesota Timberwolves (39-30) .8. LA Clippers (36-34) .9. LA Lakers (29-38) 10. New Orleans Pelicans (28-40) 11. Portland Trail Blazers (26-40) 12. San Antonio Spurs (26-42) 13. Sacramento Kings (24-45) 14. Oklahoma City Thunder (20-47) 15. Houston Rockets (17-51). EFE am/msp