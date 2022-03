Rusia asegura que tiene fondos suficientes para pagar su deuda

Redacción Internacional, 14 mar Rusia dispone de los fondos necesarios para hacerse cargo de su deuda pública, aseguró este lunes el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov. En un comunicado que publica la agencia rusa Ria Novosti, el responsable de finanzas desmiente las afirmaciones de que Rusia no puede cumplir con sus obligaciones sobre la deuda estatal. y asegura que "no son ciertas". "Tenemos la cantidad necesaria de fondos para cumplir con nuestras obligaciones. La congelación de cuentas en moneda extranjera del Banco de Rusia y del gobierno de la Federación Rusa puede considerarse sólo como la intención que tienen algunos países extranjeros de organizar una quiebra artificial" de Rusia, insistió el ministro. Esta circunstancia no tiene "fundamentos económicos reales", precisó. “También estamos listos para hacer pagos en rublos al tipo de cambio del Banco de Rusia en la fecha del pago. Además, en los eurobonos emitidos desde 2018, esta posibilidad estaba estipulada directamente en los documentos de emisión”, por lo que el ministro entiende que no habrá problema con ellos. Rusia responde así a las afirmaciones de algunos países occidentales que aseguran que, tras las severas sanciones económicas impuestas a Moscú por su invasión de Ucrania, no podría responder a sus compromisos financieros internacionales. Siluanov confirmó este domingo que Occidente había bloqueado unos 300.000 millones de dólares de las reservas de oro y divisas del Banco Central de Rusia debido a las sanciones, lo que supone casi la mitad de las reservas de Rusia. "Esto es aproximadamente la mitad de estas reservas que teníamos. Contamos con una cantidad total de reservas de alrededor de 640.000 millones de dólares y de ellas cerca de 300.000 millones ahora están en una situación en la que no podemos usarlas", dijo Siluanov en una entrevista con la televisión pública rusa, según las agencias rusas. Las posibles dificultades económicas que podría tener Rusia para financiar la guerra también han sido abordadas en varios medios occidentales. De hecho, The New York Times asegura este lunes que Moscú ha pedido a China apoyo económico adicional para ayudar a contrarrestar el golpe que han supuesto para la economía rusa las duras sanciones impuestas por Estados Unidos y los países europeos y asiáticos. EFE int-rml/hma Nota a los abonados: La Agencia EFE ha suspendido temporalmente la producción de noticias desde Rusia debido a la amenaza que supone para sus periodistas la reforma del código penal recién aprobada. EFE seguirá informando en la medida de lo posible desde otros lugares sobre esta grave crisis