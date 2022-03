Rangnick: "Es una gran oportunidad para estar entre los 8 mejores de Europa"

Londres, 14 mar Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, subrayó que esta es una "gran oportunidad para meterse entre los ocho mejores equipos de Europa" y que, ante el Atlético de Madrid, pueden demostrar que están para competir contra los mejores. El técnico alemán se presentó ante la prensa, en la ciudad deportiva de Carrington, a poco más de 24 horas de enfrentarse al Atlético en la vuelta de octavos de final de la Champions. "Es muy importante marcar el primero, más contra un equipo como el Atlético. Los hemos analizado y hemos visto que es un equipo que tiene menos del 50 % de la posesión. Tenemos que tener cuidado con conceder, pero es muy importante que marquemos el primero", dijo Rangnick. "Tenemos una gran oportunidad para ser uno de los ocho mejores de Europa. Contra el Tottenham ya demostramos qué nivel podemos tener. Queremos demostrar que podemos competir contra los mejores equipos de Europa", añadió. Sobre Cristiano Ronaldo, que marcó un 'hat trick' el fin de semana, Rangnick dijo no estar preocupado por la capacidad de recuperación del luso, con dos partidos tan importantes en tan poco espacio de tiempo para un futbolista de 37 años. "No me preocupa que no pueda recuperarse. Él sabe lo que hacer con su cuerpo. Si puede marcar tres goles, lo veremos, no es fácil contra un equipo así". Además, Rangnick confirmó que tiene a todos los futbolistas disponibles, después de que Bruno Fernandes diera negativo ayer en un test y de que Luke Shaw y Scott McTominay se hayan unido al entrenamiento de este lunes. EFE msg/og