Pionyang prepara otra prueba inminente de misil ICBM, según Seúl y Washington

Seúl, 14 mar Corea del Sur y EE.UU. han detectado señales de que el régimen norcoreano prepara una nueva prueba para testar tecnología de misiles balísticos de alcance intercontinental (ICBM) que podría tener lugar esta semana, según adelantó una fuente del Gobierno sureño a la agencia Yonhap. Un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano consultado por Efe no quiso confirmar esa información pero insistió en que la inteligencia militar sureña "está vigilando muy de cerca los movimientos del ejército norcoreano". Las señales de este nuevo lanzamiento se han detectado después de que el pasado viernes Seúl y Washington denunciaran que las dos últimas pruebas de misiles del régimen, realizadas el 27 de febrero y el 5 de marzo, tuvieron como objetivo testar tecnología ligada al misil Hwasong-17. El Hwasong-17, el cual Pionyang aún no ha testado, se considera el ICBM más grande del mundo. El régimen de Kim Jong-un ha asegurado que esos dos últimos test tenían como objetivo probar tecnología para lanzar satélites de reconocimiento. Algunos expertos creen que los dos lanzamientos, en los que los proyectiles alcanzaron la exosfera terrestre, podrían haber servido para probar un vehículo de reentrada múltiple (MIRV), capaz de portar varias cabezas explosivas y que iría equipado como cabeza del Hwasong-17. El mismo día en que Seúl y Washington denunciaron estas pruebas, el régimen informó de la visita del líder Kim Jong-un a la base de lanzamientos espaciales de Sohae (noroeste del país) y de sus planes para mejorar las instalaciones para lanzar satélites de reconocimiento a bordo de "cohetes portadores más grandes". EE.UU. y Corea del Sur creen que el Norte planea un ensayo completo del Hwasong-17 "disfrazándolo de lanzamiento espacial", como se considera que hizo con los lanzamientos de varios satélites a lo largo de las últimas dos décadas, ninguno de los cuales ha estado operativo. Los últimos test y el plan de renovación de Sohae llegan después de que en enero el régimen dijera que, ante el estancamiento del diálogo con Washington, está meditando si poner fin a la moratoria que se autoimpuso -antes de la primera cumbre con EE.UU. en 2018- para no disparar ICMBs y no realizar pruebas nucleares. A esto se une el que en los últimos días se ha detectado actividad en la base de pruebas nucleares de Punggye-ri (noreste del país), la cual, al igual que Sohae, había sido clausurada en 2018 por Pionyang de cara a la mencionada cumbre con Washington.