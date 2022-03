Pachuca golea a Toluca y es nuevo líder en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tuvo que esperar unas horas para confirmarlo, pero Pachuca es el nuevo líder del fútbol mexicano.

Con anotaciones de Víctor Guzmán, Nicolás Ibáñez y Yairo Moreno, los Tuzos mantuvieron su línea ascendente y derrotaron el domingo 3-0 a Toluca para colocarse en la cima del torneo Clausura

El “Pocho” Guzmán puso al frente a los visitantes a los 12 minutos. El argentino Ibáñez aumentó a los 69 y el colombiano Moreno sentenció el triunfo a los 85.

Ibáñez acumula siete anotaciones y quedó segundo en la tabla de goleadores, apenas superado por el francés André-Pierre Gignac (Tigres), que tiene una más.

Con el resultado, los Tuzos del argentino Guillermo Almada consiguieron su cuarto triunfo consecutivo. Llegaron a los 22 puntos, pero tuvieron que esperar al partido de Puebla para confirmarse en ese sitio.

“El techo futbolístico de ellos está muy lejos, grupal e individualmente”, dijo Almada. "Estamos muy satisfechos con lo que han demostrado en el campeonato, pero nos quedan rivales muy complicados y la idea es que sigamos progresando como equipo”.

Toluca perdió por segunda ocasión en sus últimos tres partidos y, con 13 puntos, se mantiene en la séptima posición a la espera de los demás resultados por la décima fecha.

“El responsable y el que se equivoca soy yo porque el equipo no transmitió nada y no estamos finos en nada", dijo el técnico Ignacio Ambriz. “Soy el responsable de esto y no pensé que me costara tanto, pero el equipo no está bien”.

Pachuca se puso al frente en una contra. Guzmán entró al área por izquierda, recortó a un zaguero y convirtió con potente tiro de pierna derecha.

Los Tuzos se enfilaron al triunfo en la segunda mitad, cuando Fernando Navarro mandó un centro por el sector izquierdo dentro del área para Ibáñez, quien sólo tuvo que impactar la pelota con suavidad para mandarla al fondo de la red.

En los minutos finales y con Toluca desfondado, Navarro mandó un pase de 30 metros para Moreno, quien entró solo al área y convirtió con disparo rasante para poner cifras definitivas.

ACABAN CON EL INVICTO

Con un gol de Efraín Orona sobre la hora, el Atlético de San Luis dio una sorpresa y acabó con el invicto del Puebla al vencerlo 2-1.

El uruguayo Juan Sanabria adelantó a los locales a los 41 minutos, pero Martín Barragán empató a los 88 y Orona logró el tanto del triunfo en los descuentos.

Con el resultado, la sucursal del Atlético de Madrid en México alcanza 10 puntos con los que se coloca en la 14ta posición.

San Luis no ganaba en el estadio Alfonso Lastras desde el 16 de septiembre del 2021, cuando superaron a Tijuana.

Puebla, que era el único equipo sin derrotas, permanece con 21 puntos para resbalar al segundo puesto de la clasificación.

REVIVIÓ SANTOS

El colombiano Harold Preciado firmó un doblete y Santos goleó 4-0 a Tijuana en el último compromiso por la 10ma fecha.

Preciado, quien está en su primer torneo en México, marcó sus dos tantos a los 70 y 90 minutos, mientras que el uruguayo Fernando Gorriarán a los 41 y el argentino Leonardo Suárez a los 84 agregaron anotaciones para los Guerreros.

Santos ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos, todos con el técnico interino Eduardo Fentanes, quien relevó al portugués Pedro Caixinha.

Gracias a esa buena racha, el equipo de Torreón, ciudad en el norte del país, dejó el sótano de la tabla y con sus 11 unidades ascendió al 11mo puesto.

Tijuana tiene la misma cosecha de puntos, pero una peor diferencia de goles y por eso se ubica en el 13er peldaño.