¿Mejor sin valor doble de los goles? El fútbol europeo lejos de la unanimidad

La regla del valor doble de los goles fuera de casa en caso de empate ya no está en vigor, pero se sigue hablando de ello: su reciente derogación suscita opiniones dispares, entre los nostálgicos de la calculadora y los partidarios de la reforma, "más clara" para dilucidar los empates.

- ¿Más claridad? -

El fútbol europeo vive una pequeña revolución con la decisión de la UEFA de suprimir esta regla histórica, instaurada en 1965, en una época en que los viajes continentales eran un periplo y los goles anotados en la cancha del rival revelaban a menudo una buena actuación.

Desde el inicio de la fase de eliminación directa de las competiciones europeas, a mediados de febrero, los principales interesados deben habituarse a no considerar una derrota 2-1 fuera de casa como un buen resultado, ya que una victoria 1-0 en la vuelta en casa ya no es sinónimo de clasificación... sino de prórroga.

"Cuando los entrenadores fueron consultados, yo estaba entre la mayoría favorable al cambio de regla, porque eso hace los resultados más limpios y más comprensibles", afirmó el técnico del Chelsea Thomas Tuchel.

"Nunca entendí por qué un 3-1 debía ser un resultado mejor o menos bueno que un 2-0", añadió el técnico del vigente campeón de Europa, que el miércoles visitará al Lille en la vuelta de octavos de la Champions (2-0 en la ida para los ingleses).

Una opinión compartida por el español Unai Emery, antiguo entrenador de un París SG que quizá pecó de exceso de confianza en 2017 luego de su victoria 4-0 ante el Barcelona, sin recibir un gol en casa, antes de sufrir la famosa 'remontada' (6-1) en el Camp Nou.

"Ahora hay que ganar, es todo. Y es normal. Es lo que hay que hacer en el fútbol desde siempre", comentó el actual técnico del Villarreal, que se enfrenta a la Juventus el miércoles (1-1 en la ida).

- ¿Mayor justicia? -

En el momento de la reforma en junio de 2021, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin señalaba una regla convertida en "fuente de injusticia", especialmente en la prórroga ya que un gol del equipo visitante obligaba a marcar dos goles al local.

"Es más justa la eliminatoria sin el valor doble de los goles en campo rival", explicaba Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que visita el martes al Manchester United (1-1 en la ida).

Para Gian Piero Gasperini, entrenador del Atalanta de Bérgamo, que derrotó al Bayer Leverkusen en Europa League pero concedió dos goles en casa (3-2), este reforma "cambia las cosas".

"Este nuevo formato me parece más justo, sin duda más difícil pero más justo porque pasa el que haya marcado un gol más", apunta.

- ¿Más espectáculo? -

Otro argumento esgrimido contra esta regla: su abandono promete partidos más lucidos, con los equipos liberados de la calculadora.

"Creará más suspense. Habrá más partidos que irán a la prórroga", opinó la antigua gloria del fútbol alemán Karl-Heinz Rummenigge, antiguo presidente del Bayern de Múnich y miembro del comité ejecutivo de la UEFA.

Un punto de vista compartido por su compatriota Thomas Tuchel, aunque por el momento, los octavos de final no han dado pie a ninguna prórroga.

"Por el momento tengo más bien la impresión de que eso permite ser más ofensivos porque se piensa más en marcar, teniendo menos miedo a recibir un gol", indicó Tuchel.

- Reticentes -

Pero algunas personalidades del fútbol europeo, como Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, han mostrado una menor adhesión al cambio, pese a que su equipo se clasificó a cuartos eliminando al Inter de Milán (2-0, 0-1).

"Durante mucho tiempo a lo largo de mi vida seguí la Liga de Campeones por televisión, más que disputarla, y me gustaba esa regla", comentó el técnico alemán.

"No sé exactamente por qué la suprimieron, pero ahora que no existe está ok. Pero creo que no tendrá un gran impacto", añadió.

En cuanto a Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, también mostró sus dudas.

"¿Si cambia algo? Ni yo lo sé. Sobre el enfoque de un partido no cambia", valoró el italiano. La Juventus cayó eliminada de la Champions las dos últimas temporadas a causa de esa regla; contra el Lyon (0-1, 2-1) y el Porto (1-2, 3-2 en prórroga).

La última palabra es para Tuchel, después de la victoria 2-0 en la ida ante el Lille sin encajar un gol en Londres: "Con la regla del gol fuera, habría sido un resultado aún mejor", bromeó.

