Lunes, 14 de marzo de 2022

Redacción Internacional.- Seguimiento de la guerra en Ucrania. Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) debaten el rumbo que deben tomar sus políticas presupuestarias en 2023 ante una invasión de Ucrania que amenaza con ralentizar el crecimiento y postergar la normalización de la política fiscal que preveían acometer tras dos años de pandemia. (foto) (vídeo) (audio) Bruselas.- Los ministros europeos de Empleo y Asuntos Sociales debaten la propuesta legislativa sobre la Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE), que dará mayor flexibilidad a los Estados miembros y a las regiones para financiar medidas para las personas que huyen de la invasión rusa de Ucrania.(foto) (vídeo) (audio) Bruselas.- Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea esperan en su reunión de hoy lograr un acuerdo sobre la directiva relativa al equilibrio de género en los consejos de administración. (foto) (vídeo) (audio) Lima.- El Congreso de Perú decide, en sesión plenaria, si admite a debate de una moción de destitución que ha presentado un sector de la oposición política contra el presidente Pedro Castillo por "permanente incapacidad moral" para seguir en el cargo.(foto) (vídeo) Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, visita México para abordar el incesante flujo migratorio, que ahora incluye a ucranianos y rusos que llegan a la frontera mexicana para pedir asilo a Estados Unidos. (foto) Quito.- Llega a Quito procedente de Varsovia y Budapest el tercer y último vuelo de repatriación de ecuatorianos que han escapado de la guerra en Ucrania. Copenhague.- El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) presenta su informe sobre la evolución del gasto mundial en armamento en los últimos años. Bogotá.- La carrera por la Presidencia de Colombia se pone virtualmente en marcha luego de que las tres coaliciones de centro, izquierda y derecha, definieran a sus candidatos en las consultas celebradas el domingo. Quito.- Las clases en Ecuador vuelven a ser presenciales en su totalidad para todos los estudiantes de todos los niveles educativos. Managua.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza la situación de derechos humanos en el contexto de impunidad en Nicaragua el mismo día en que la Justicia del país centroamericano dicta una sentencia condenatoria a la veterana defensora de derechos humanos Eveling Pinto. (foto) (vídeo) Ciudad de México.- Representantes de la ONU, acompañados del subsecretario para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ofrecen un simposio sobre los retos y perspectivas de México a diez años de su informe sobre desapariciones forzadas en el país, que se acerca a los 100.000 casos registrados oficialmente. (foto) Quito.- Los líderes indígenas de los nueve países de la cuenca amazónica ofrecen una conferencia de prensa tras reencontrarse por primera vez desde el inicio de la pandemia, en el consejo directivo de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que cumple 38 años de su fundación. (foto)(vídeo) Río de Janeiro.- Eletrobras difunde sus resultados anuales. Montevideo.- El Museo Zorrilla inaugura la muestra "China: entusiasmo insensato" en el día que se conmemora el centenario del nacimiento de la popular actriz uruguaya Concepción 'China' Zorrilla (1922-2014). (foto)(video) París.- La Cinémathèque de París recuerda a la actriz austriaca Romy Schneider cuarenta años después de su desaparición, en una exposición que ensalza a una de las intérpretes más admiradas de Europa, que peleó siempre por su liberación como mujer. (foto) (vídeo) Miami (EEUU).- El dúo puertorriqueño de música urbana Wisin y Yandel presenta la gira y el álbum "The Last Mission" (La última misión), que si no cambian de parecer será el último trabajo juntos, pues en 2021 hicieron pública su separación como artistas. (foto) (video). EFE Int/ga.gcf