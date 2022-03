Lunes, 14 de marzo de 2022 (12.00 GMT)

============ UCRANIA GUERRA ============ COMIENZA LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES "DIFÍCILES", SEGÚN UCRANIA Leópolis (Ucrania) La cuarta ronda de negociaciones por videoconferencia entre Rusia y Ucrania para buscar un acuerdo de paz comenzó este lunes con una comunicación que resulta "difícil", anunció Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania. "Las partes están expresando activamente sus posiciones, que ya han sido aclaradas. La comunicación es difícil, pero continúa", explicó en su cuenta de Twitter Podoliak, uno de los representantes ucranianos en estos contactos. Según el asesor del presidente Volodomir Zelenski, "la razón de las discordancias" radica en los sistemas políticos "muy diferentes" que tienen ambos países. "Ucrania es un país que mantiene el diálogo libre en la sociedad y un consenso obligatorio. Rusia practica, en definitiva, la supresión de su propia sociedad", agregó. Rusia aún no ha informado del inicio de esta ronda de negociaciones, la cuarta que se celebra, tras las tres anteriores que tuvieron lugar de manera presencial en territorio bielorruso, cerca de la frontera con Polonia. Antes del comienzo de este encuentro, Kiev anunció que exigirá de nuevo a Moscú un alto el fuego y la retirada de todas la tropas rusas de territorio ucraniano. CHINA NIEGA QUE RUSIA LE PIDIERA AYUDA PERO REITERA SU OPOSICIÓN A SANCIONES Pekín Con una neutralidad "escorada" hacia Rusia por su asociación estratégica y su apuesta por un mundo "multipolar", China mantiene su ambigüedad sobre la guerra en Ucrania mientras Occidente le pide que medie y Moscú que la apoye, según la prensa estadounidense, algo que Pekín negó este lunes. Que Rusia pidiera asistencia económica y militar a China, según publicó la CNN y The New York Times este fin de semana citando a funcionarios estadounidenses, es "pura desinformación", aseveró hoy el portavoz de Exteriores Zhao Lijian, en una rueda de prensa en Pekín. "China ha expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente. Jugamos un papel constructivo, apoyamos las negociaciones para lograr la paz y, sobre todo, evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Denigrar la posición china no es aceptable", indicó. La respuesta del portavoz se produce después de que varias voces en Europa pidieran a China que mediara en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, a lo que hay que sumar ahora las advertencias desde Washington para evitar que Pekín ayude a Moscú a contrarrestar el golpe que suponen las sanciones impuestas por Occidente. LOS REFUGIADOS UCRANIANOS SUBEN A 2,8 MILLONES, MÁS DE LA MITAD EN POLONIA Ginebra Los refugiados que han huido de Ucrania desde el estallido de la guerra el 24 de febrero ascienden a 2,8 millones, de los que más de la mitad (1,7 millones) llegaron a la vecina Polonia, según las cifras que actualiza diariamente la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). El resto de países vecinos de Ucrania también siguen recibiendo este flujo de refugiados: 255.000 llegaron a Hungría, 204.000 a Eslovaquia, 131.000 a Rusia, 106.000 a Moldavia, 84.000 a Rumanía y 1.200 a Bielorrusia. Otros países europeos sin frontera con Ucrania acogen ya a 304.000 refugiados por este conflicto, que también ha causado más de dos millones de desplazados internos, según los cálculos de ACNUR. La agencia de Naciones Unidas prevé que de continuar el conflicto armado el número de refugiados podría superar los cuatro millones, y el de desplazados internos podría alcanzar los 6,7 millones. AL MENOS 2 MUERTOS EN ATAQUE EDIFICIO KIEV Y ASISTENCIA MARIÚPOL SIGUE BLOQUEADA Leópolis (Ucrania) Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas después de que un proyectil impactara esta noche contra un edificio de apartamentos en Obolonski, una zona residencial de Kiev. "A las 07:40 hora local (05:40 GMT), se encontraron los cuerpos de dos personas muertas en un bloque de apartamentos de nueve pisos. Tres personas fueron hospitalizadas", informó el servicio estatal de emergencia (SES) en su página de Facebook. Los sanitarios tuvieron que brindar asistencia médica a otras nueve personas en el lugar y rescataron de entre los escombros a quince. Otras 63 personas fueron evacuadas a otros lugares de la ciudad, aseguró el servicio estatal. La asistencia humanitaria que el Gobierno de Ucrania trata de hacer llegar a Mariúpol, la ciudad portuaria sitiada por los rusos desde hace días, permanece bloqueada, según dijo en un video el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Mariúpol, una ciudad de unos 500.000 habitantes, en el sureste de Ucrania y a orillas del mar de Azov, sufre la crisis humanitaria más grave desde que estalló la invasión del país por el Ejército ruso el pasado 24 de febrero. AL MENOS 23 MUERTOS EN ATAQUE UCRANIANO EN DONETSK, SEGÚN LOS PRORRUSOS Redacción Internacional Al manos 23 personas han muerto y una veintena han resultado heridas en un ataque de las fuerzas ucranianas sobre la región separatista de Donetsk, en el este del país, informaron este lunes las agencias rusas, que citan fuentes de las autoridades separatistas de esta área. Según estas fuentes, hay al menos un niño entre los fallecidos causados por un misil tipo Tochka-U, que contenía una carga de racimo, dijo el jefe de la autoproclamada república popular de Donetsk, Denis Pushilin. "Tochka-U llevaba una carga de racimo, que está prohibida, como sabemos. Si no hubiera sido derribado habría habido un número desproporcionadamente mayor de víctimas", dijo Pushilin en el programa 60 Minutes de Russia 1, según la agencia Sputnik. El Ministerio de Salud de esa región, cuya independencia de Ucrania reconoce Moscú, anunció también que al menos 18 personas habían sido hospitalizadas y que entre ellas no había ningún menor. RUSIA ASEGURA QUE TIENE FONDOS SUFICIENTES PARA PAGAR SU DEUDA Redacción Internacional Rusia dispone de los fondos necesarios para hacerse cargo de su deuda pública, aseguró este lunes el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov. En un comunicado que publica la agencia rusa Ria Novosti, el responsable de finanzas desmiente las afirmaciones de que Rusia no puede cumplir con sus obligaciones sobre la deuda estatal y asegura que "no son ciertas". "Tenemos la cantidad necesaria de fondos para cumplir con nuestras obligaciones. La congelación de cuentas en moneda extranjera del Banco de Rusia y del Gobierno de la Federación Rusa puede considerarse sólo como la intención que tienen algunos países extranjeros de organizar una quiebra artificial" de Rusia, insistió el ministro. Esta circunstancia no tiene "fundamentos económicos reales", precisó. Siluanov confirmó este domingo que Occidente había bloqueado unos 300.000 millones de dólares de las reservas de oro y divisas del Banco Central de Rusia debido a las sanciones, lo que supone casi la mitad de las reservas de Rusia. --------------------------- COLOMBIA ELECCIONES El uribismo se hunde a expensas de una izquierda que crece en el Congreso Bogotá El Pacto Histórico, que reúne al grueso de la izquierda colombiana, logró este domingo 17 escaños en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes en unas elecciones legislativas en las que el gran perdedor fue el uribista Centro Democrático, hasta ahora la principal fuerza política del país. El movimiento izquierdista canalizó en las urnas el inconformismo ciudadano frente a las políticas económicas y sociales del Gobierno, expresado en las protestas del año pasado, así como por los escándalos que son pan de cada día en el hemiciclo. Sin embargo, la victoria no es completa porque el Pacto Histórico tendrá que lidiar con un Congreso en el que la derecha, fragmentada en seis partidos, seguirá siendo mayoría y en el que tendrá que buscar alianzas con la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza -con 14 puestos en la Cámara Alta- para hacerles contrapeso. Precisamente en la votación al Senado, los tradicionales partidos Conservador y Liberal consiguieron 15 escaños cada uno, el Centro Democrático 14, Cambio Radical 11, el Partido de la U 10 y la Coalición Mira-Colombia Justa Libres 4. COLOMBIA ELECCIONES COALICIONES Petro muestra fuerza en Colombia ante la derecha con un centro desorientado Bogotá El senador Gustavo Petro dio este domingo un golpe en el tablero presidencial colombiano al arrasar, como estaba previsto, en la consulta del Pacto Histórico, que agrupa a la izquierda, y tendrá como gran rival a la derecha capitaneada por Federico Gutiérrez, mientras que el centro se hundió en las urnas. Petro, que buscará por tercera vez la Presidencia tras los intentos fallidos de 2010 y 2018, obtuvo más de 4,2 millones de votos (80,48 %) en el Pacto Histórico, con el 95 % de las mesas escrutadas, según la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si la alta votación de Petro era esperada, no lo eran los cerca de 750.000 votos obtenidos por la líder social y activista ambiental Francia Márquez, segunda en la consulta de la izquierda y que se convierte en la revelación de la jornada electoral. La líder social puede convertirse en la compañera de fórmula vicepresidencial de Petro. BOLIVIA JUSTICIA Áñez cumple un año en prisión admitiendo errores y con pocos signos de apoyo La Paz La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez cumplió este domingo un año de prisión preventiva admitiendo en un carta los errores de su Gobierno y con el apoyo de algunos líderes de oposición que reclamaron para que se defienda en libertad ante las acusaciones del Gobierno de ser partícipe de un "golpe de Estado". Durante la jornada no hubo actos ni manifestaciones o concentraciones de apoyo hacia la exjefa de Estado interina, como ha pasado en otras ocasiones, únicamente una carta manuscrita que difundió la familia de Áñez por sus redes sociales y algunos pronunciamientos por Twitter de algunos líderes de oposición recordaron el tiempo transcurrido, mientras que desde el Gobierno la fecha se pasó por alto. Añez se dirigió a Bolivia para "pedir perdón por los errores" que se cometieron durante su Gobierno interino, principalmente la extensión de su Gestión de tres meses a casi un año y por "haber confiado" en quienes finalmente, consideró, la traicionaron. AUSTRALIA RUSIA Australia y Holanda inician acciones legales contra Rusia por derribo de MH17 Sídney (Australia) El Gobierno de Australia anunció este lunes que ha iniciado junto a Holanda acciones legales contra Rusia por el derribo del vuelo MH17, que en 2014 fue alcanzado por un misil mientra volaba sobre el este de Ucrania. La acción conjunta llevará el incidente, investigado también por un tribunal holandés, ante la Organización Internacional de Aviación Civil, una agencia de la ONU especializada en seguridad aérea y cuya función es mediadora pero que tiene potestad para condenar o imponer sanciones contra países que infrinjan la ley internacional. El MH17 se dirigía a Amsterdam tras despegar desde Kuala Lumpur el 17 de julio de 2014 cuando mientras sobrevolaba una zona controlada por rebeldes -apoyados por Rusia- en el este de Ucrania fue alcanzado por lo que investigadores y fiscales internacionales dicen que era un misil tierra-aire de fabricación rusa, y que provocó la muerte de 298 personas. ARMAMENTO INFORME EEUU amplió dominio en el último lustro mientras Europa disparó gasto militar Copenhague EE.UU. amplió su condición de mayor exportador mundial de armas en el último lustro, período en el que Europa registró un acusado aumento de la compra de armamento, señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Aunque a nivel global se produjo una caída del 4,6 % respecto al gasto del lustro anterior (2012-2016), hubo grandes diferencias regionales, con aumentos importantes en la compra de armas en Europa, este de Asia, Oceanía y Oriente Medio, mientras Sudamérica registró el nivel más bajo en cinco décadas. Gracias a un aumento del 14 % del gasto en los últimos cinco años, EE.UU. pasó de controlar el 32 % al 39 % de la venta mundial de armas y amplió la distancia con el segundo máximo exportador, Rusia, duplicando sus cifras en ese período. Las exportaciones estadounidenses fueron recibidas por 103 países, con Arabia Saudí, Australia y Corea del Sur como principales destinatarios, por ese orden, y Oriente Medio y Asia-Oceania acaparando más del 75 % de las ventas de EE.UU. Rusia redujo en cambio sus ventas en un 26 % y su cuota del total global bajó del 24 al 19 %, debido sobre todo al descenso de las exportaciones a India y Vietnam. COREA DEL NORTE MISILES Pionyang prepara otra prueba inminente de misil ICBM, según Seúl y Washington Seúl Corea del Sur y EE.UU. han detectado señales de que el régimen norcoreano prepara una nueva prueba para testar tecnología de misiles balísticos de alcance intercontinental (ICBM) que podría tener lugar esta semana, según adelantó una fuente del Gobierno sureño a la agencia Yonhap. Un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano consultado por Efe no quiso confirmar esa información pero insistió en que la inteligencia militar sureña "está vigilando muy de cerca los movimientos del ejército norcoreano". Las señales de este nuevo lanzamiento se han detectado después de que el pasado viernes Seúl y Washington denunciaran que las dos últimas pruebas de misiles del régimen, realizadas el 27 de febrero y el 5 de marzo, tuvieron como objetivo testar tecnología ligada al misil Hwasong-17. El Hwasong-17, el cual Pionyang aún no ha testado, se considera el ICBM más grande del mundo. El régimen de Kim Jong-un ha asegurado que esos dos últimos test tenían como objetivo probar tecnología para lanzar satélites de reconocimiento. FAO YEMEN La crisis de hambre en Yemen alcanzará cifra récord en 2022, según la FAO Roma La crisis de hambre que asfixia Yemen "está al borde de la catástrofe" debido al creciente número de personas que sufren hambruna, que a finales de 2022 alcanzará la cifra récord de 19 millones, alertó hoy la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Actualmente, 17,4 millones de yemeníes necesitan asistencia alimentaria y 5,7 millones se enfrentan a niveles de hambruna extrema, según un nuevo análisis sobre Yemen de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Unicef. Si la situación continúa como ahora, los organismos esperan que 1,6 millones de personas más en el país caigan en niveles de emergencia de hambre para finales de año. "La conclusión rotunda es que tenemos que actuar ahora. Tenemos que mantener la respuesta humanitaria integrada para millones de personas, incluyendo apoyo alimentario y nutricional, agua potable, atención sanitaria básica, protección y otras necesidades", dijo el Coordinador Residente y Humanitario para Yemen, David Gressly. PREMIOS BAFTA "The Power of the Dog" eclipsa a "Dune" en los Bafta Londres "The Power of the Dog" dio un golpe encima de la mesa y se hizo con los galardones más importantes de los Bafta en una gala dominada por la técnica de "Dune", que se llevó cinco premios y en la que decepcionó "Belfast", que solo transformó en gloria una de sus seis nominaciones. El western dramático de Jane Campion, que se coronó como la tercera mujer en la historia en ganar el Bafta a mejor dirección, tras Chloé Zhao y Kathryn Bigelow, brilló por encima del resto, al ganar también el de mejor película en una noche magistralmente dirigida por Rebel Wilson. La actriz y cómica australiana llevó la batuta en una ceremonia que sirvió como homenaje a los sesenta años de la saga de James Bond y que abrió la espectacular Shirley Bassey con una cautivadora interpretación de "Diamons Are Forever", una de las canciones más icónicas de la saga cinematográfica del agente secreto. WILLIAM HURT Fallece William Hurt a los 71 años Washington El actor William Hurt ha fallecido a los 71 años, anunció su familia en un breve comunicado recogido por los medios estadounidenses, en el que ha pedido "privacidad" en estos momentos. Ganador de un Óscar por "El beso de la mujer araña" (1985), protagonizó filmes como "Fuego en el cuerpo" (1981) o "Hijos de un dios menor" (1986), por la que fue nominado al Óscar. En total recibió cuatro nominaciones a los Óscar, que se completan con las de "Al filo de la noticia" (1987) y "Una historia de violencia" (2005), en este caso como actor secundario. También interpretó a Thaddeus Ross en el universo Marvel, en las dos últimas entregas de los Vengadores, en "Capitán América: Guerra Civil" (2016) y en "Viuda negra" (2021). "Es con gran tristeza que la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, amado padre y ganador de un Óscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de que cumpliese 72 años", indicaron los familiares, que precisaron que falleció "de forma tranquila y por causas naturales". EFE int/ah