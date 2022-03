Lunes, 14 de marzo de 2022 (10.00 GMT)

UCRANIA GUERRA --------------------------- SITUACIÓN - Odesa (Ucrania) - Rusos y ucranianos mantienen este lunes una nueva ronda de negociaciones para acabar con los combates tras la invasión rusa de Ucrania, que hoy llega a su decimonoveno día, con bombardeos cada vez más cercanos a la frontera con Polonia y el peligro que eso conlleva de una escalada en el conflicto. Por Isaac J.Martín (enviado especial) (foto) SEGURIDAD - Roma - Representantes de Seguridad y Asuntos Exteriores de los gobiernos de Estados Unidos y China discuten en Roma la situación en Ucrania y el impacto que tiene en la seguridad de Europa y de todo el mundo, tras las informaciones de que Rusia ha pedido ayuda militar y económica a Pekín. (vídeo) (audio) CHINA - Pekín - Con una neutralidad "escorada" hacia Rusia por su asociación estratégica y su apuesta por un mundo multipolar, China mantiene aún su ambigüedad sobre la guerra en Ucrania en un momento en que Occidente le pide que medie y Moscú que la apoye económica y militarmente, según funcionarios de Estados Unidos. Por Jesús Centeno (audio) EEUU - Washington - Estados Unidos está preocupado por el reciente ataque ruso contra una base militar ucraniana a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia e insiste en que si un socio de la OTAN es atacado, acudirá en su ayuda. (audio) REFUGIADOS - Korczowa (Polonia) - Las temperaturas bajo cero y el riesgo de huir de zonas asediadas en Ucrania por las tropas rusas reduce los flujos de llegada a la frontera polaca, pero las autoridades locales piden a Europa ayuda y cooperación porque los bombardeos cerca de Polonia causarán nuevas olas de refugiados. Por Imane Rachidi. (foto) (video) (audio) (enviada) EUROGRUPO - Bruselas - Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) debaten en Bruselas el rumbo que deben tomar sus políticas presupuestarias en 2023 ante la invasión de Ucrania que amenaza con ralentizar el crecimiento y postergar la normalización de la política fiscal que preveían acometer tras dos años de pandemia. (foto) (vídeo) (audio) VOLUNTARIOS - Przemysl (Polonia)- Viktoria es médico de cuidados intensivos y Jan, su marido, se buscaba la vida en Polonia desde hace años. Son ucranianos, tienen 40 años, dos hijos y ponen rumbo a Ucrania para “defender” su tierra. Antes, se han gastado todos sus ahorros en diez maletas de material militar. “Si no somos nosotros, ¿entonces quién?”, dice. Por Imane Rachidi (foto) (video) (enviada) OLIGARCAS - Leópolis (Ucrania) - El Jefe de la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción de Ucrania (NACP, por sus siglas en inglés), Oleksandr Novikov, afirma en una entrevista a Efe que las élites rusas solo tienen una alternativa para preservar sus bienes ante las sanciones económicas: "vencer" al presidente ruso, Vladímir Putin. Por Olha Kosova e Isaac J. Martín (Entrevista) (foto) (enviada) C.EUROPA - Estrasburgo (Francia) - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirige este lunes a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, reunida con carácter excepcional para hablar de la invasión de Rusia, suspendida como Estado miembro. -------------------------- ARMAMENTO INFORME - Copenhague - Estados Unidos amplió su condición de mayor exportador mundial de armas en el último lustro, período en el que Europa registró un acusado aumento de la compra de armamento, señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). (enviada) (infografía) (Se ha enviado también una información específica sobre lo que dice el informe del SIPRI respecto al armamento ruso y ucraniano) (audio) NICARAGUA D.HUMANOS - Managua - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza la situación de derechos humanos en el contexto de impunidad en Nicaragua, el mismo día en que la Justicia del país centroamericano dicta una sentencia condenatoria a la veterana defensora de derechos humanos Eveling Pinto. (foto) (video) (audio) COLOMBIA ELECCIONES - Bogotá - La carrera por la Presidencia de Colombia arranca luego de las elecciones legislativas y consultas de este domingo en las que dominó la izquierda, liderada por Gustavo Petro, mientras la derecha busca recomponer sus fuerzas. (foto) (audio) (video) (Se enviará además un análisis sobre el panorama electoral del país). PERÚ CRISIS - Lima - El Congreso de Perú decide en Lima, en sesión plenaria, si admite a debate una moción de destitución que ha presentado un sector de la oposición política contra el presidente Pedro Castillo por "permanente incapacidad moral" para seguir en el cargo. (foto) (video) CRISIS MIGRATORIA MÉXICO - Ciudad de México El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, visita México para abordar el incesante flujo migratorio, que ahora incluye a ucranianos y rusos que llegan a la frontera mexicana para pedir asilo a Estados Unidos. (foto) MÉXICO DESAPARECIDOS - Ciudad de México - Representantes de la ONU, acompañados del subsecretario mexicano para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ofrecen en México un simposio sobre los retos y perspectivas del país a diez años de su informe sobre desapariciones forzadas, que se acerca a los 100.000 casos registrados oficialmente. (foto) (audio) ROMY SCHNEIDER - París - La Cinémathèque de Paris recuerda a la actriz austriaca Romy Schneider cuarenta años después de su desaparición, en una exposición que ensalza a una de las intérpretes más admiradas de Europa, que peleó siempre por su liberación como mujer. (foto) (vídeo) Crónicas ------------ WISIN Y YANDEL - Miami (EEUU) - El dúo puertorriqueño de música urbana Wisin y Yandel presenta este lunes en Miami la gira y el álbum "The Last Mission" (La última misión), que si no cambian de parecer será el último trabajo juntos, pues a fines de 2021 hicieron pública su separación como artistas. Por Lorenzo Castro E. (foto) (video) lab mesacentral@efe.com