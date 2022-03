Lunes, 14 de marzo de 2022 (04.00 GMT)

================ UCRANIA GUERRA ================ SITUACIÓN Rusia acerca la guerra a la UE en un ataque contra una base junto a Polonia Leópolis (Ucrania) Las tropas rusas han lanzado esta madrugada más de 30 misiles contra una base a tan solo 20 kilómetros de la frontera de Polonia, que ha provocado al menos 35 muertos, en una escalada de la guerra que la acerca por primera vez al territorio de la Unión Europea (UE) desde que comenzó la invasión hace tres semanas. Leópolis es una de las ciudades más relativamente seguras en Ucrania al situarse lejos del frente de batalla y esta es la primera vez que Moscú ataca las afueras de la urbe, que es punto de tránsito de los refugiados ucranianos que buscan huir hacia Polonia. EEUU Washington lamenta que Rusia escale la guerra con el ataque en Yavoriv Washington El Gobierno de Estados Unidos lamentó este domingo que Rusia haya apostado por escalar el nivel de conflicto de su invasión a Ucrania con el ataque contra una base militar en Yavoriv, a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia. La Embajada de EE.UU. en Kiev emitió un mensaje en el que dijo "deplorar" el ataque del Ejército ruso la pasada noche al Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad en Ucrania, donde habían trabajado instructores estadounidenses. NEGOCIACIONES Rusos y ucranianos volverán a negociar el lunes por videoconferencia Redacción Internacional, 13 mar Las negociaciones entre rusos y ucranianos para buscar el fin de las hostilidades en la ofensiva de Rusia contra Ucrania continuarán este lunes 14 en formato de videoconferencia, informó hoy el Kremlin. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó a los periodistas que el lunes las delegaciones de ambos países se reunirán de forma virtual. Tanto rusos como ucranianos han dejado caer en los últimos días que ha mejorado algo el clima de las negociaciones. UCRANIA GUERRA Zelenski: las reuniones pretenden lograr una reunión con Putin Redacción Internacional El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado a través de un vídeo en Telegram que el objetivo de la delegación de Ucrania en las negociaciones con Rusia es lograr una reunión con su presidente, Vladímir Putin. Tras decir que representantes de ambos países hablaban todos los días a través de vídeoconferencias, añadió que el objetivo era obtener garantías efectivas para la paz y seguridad. CHERNOBIL El personal de Chernóbil deja de realizar tareas de mantenimiento y seguridad Viena La agencia nuclear de la ONU mostró este domingo su preocupación por la situación del personal de la antigua planta nuclear de Chernóbil, que ha dejado de realizar tareas de mantenimiento y reparación de equipos debido a la situación de estrés y fatiga en la que se encuentra. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se mostró satisfecho por el restablecimiento de la energía eléctrica en el complejo de Chernóbil, pero expresó su preocupación por la situación de los empleados de la planta. RUSIA Moscú reitera que EEUU abusa de su posición como país anfitrión de la ONU Redacción Internacional Moscú cree que EE.UU. abusa cada vez más de su posición como país anfitrión de las Naciones Unidas, que tiene su sede central en Nueva York, para obtener beneficios políticos, según declaró a la agencia rusa Sputnik Piotr Ilichov, jefe de organizaciones internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores. El alto funcionario dijo que EE.UU. "pretende obtener ventajas políticas unilaterales y presionar más a las embajadas de otros países", y añadió que ello viola las normas fundacionales recogidas por las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares. UCRANIA El Ayuntamiento de Mariúpol dice que han muerto 2.187 civiles Leópolis (Ucrania) El Ayuntamiento de Mariúpol informó este domingo de que desde el inicio de la ofensiva rusa han muerto en esta ciudad ucraniana sitiada 2.187 residentes y que las fuerzas rusas han lanzado más de un centenar de bombardeos aéreos. La estratégica ciudad portuaria ucraniana se encuentra a orillas del mar interior de Azov y situada entre la península anexionada de Crimea y el este separatista de Donbás, por lo que su captura es un objetivo prioritario de Rusia. PERIODISTA Las tropas rusas matan a un periodista estadounidense en tiroteo al oeste de Kiev Leópolis (Ucrania)/Nueva York Las tropas rusas han abatido a un periodista y documentalista estadounidense y otro informador resultó herido en un tiroteo ocurrido en Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la policía de la capital ucraniana en su página de Facebook. El fallecido es Brent Renaud, de 51 años, que hasta 2015 colaboró ocasionalmente con el diario New York Times. Ese medio aclaró que el periodista no trabajaba para ellos en Ucrania, después de que en un primer momento así fuese reportado. En el tiroteo resultó herido el fotógrafo estadounidense de origen colombiano Juan Arredondo, nacido en Pereira y ganador del World Press Photo. REFUGIADOS Los refugiados ucranianos se aproximan a 2,7 millones, según ACNUR Ginebra Los ucranianos que han huido de su país a consecuencia de la invasión rusa se elevan ya a 2,69 millones, según las cifras que actualiza diariamente la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de la mitad de este éxodo ha llegado a la vecina Polonia, que acoge a 1,6 millones de refugiados ucranianos, mientras que 246.000 se encuentran en Hungría, 195.000 en Eslovaquia, 105.000 en Rusia, 104.000 en Moldavia, 84.000 en Rumanía y unos 900 en Bielorrusia, entre otros países. RUSIA Rusia tiene bloqueadas mitad de sus reservas de oro y divisas por sanciones Redacción Internacional El ministro de Finanzas ruso, Antón Siluanov, dijo este domingo que Occidente ha bloqueado unos 300.000 millones de dólares de las reservas de oro y divisas del Banco Central de Rusia debido a las sanciones por la invasión de Ucrania. "Esto es aproximadamente la mitad de estas reservas que teníamos. Tenemos una cantidad total de reservas de alrededor de 640.000 millones de dólares y de ellas cerca de 300.000 millones ahora están en una situación en la que no podemos usarlas", dijo Siluanov en una entrevista con la televisión pública rusa. PROTESTAS Decenas de miles se manifiestan en Alemania en solidaridad con Ucrania Berlín Decenas de miles de personas se manifestaron hoy en Berlín y en otras ciudades alemanas como Hamburgo (norte), Fráncfort y Stuttgart (en el sur) para protestar contra la invasión rusa de Ucrania. En Berlín, la manifestación congregó entre 20.000 y 30.000 personas, según informó la policía municipal a EFE. Algunos manifestantes, entre los que según la prensa local se contaban también refugiados ucranianos recién llegados a Berlín, cantaron el himno nacional y entonaron el lema nacionalista "Slava Ukrayini" (Gloria a Ucrania). -------------------------- ARMAMENTO INFORME EEUU amplió dominio en el último lustro mientras Europa disparó gasto militar Copenhague Estados Unidos amplió su condición de mayor exportador mundial de armas en el último lustro, período en el que Europa registró un acusado aumento de la compra de armamento, señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Aunque a nivel global se produjo una caída del 4,6 % respecto al gasto del lustro anterior (2012-2016), hubo grandes diferencias regionales, con aumentos importantes en la compra de armas en Europa, este de Asia, Oceanía y Oriente Medio, mientras Sudamérica registró el nivel más bajo en cinco décadas. COLOMBIA ELECCIONES Petro muestra fuerza en Colombia ante la derecha con un centro desorientado Jaime Ortega Carrascal Bogotá, 13 mar El senador Gustavo Petro dio este domingo un golpe en el tablero presidencial colombiano al arrasar, como estaba previsto, en la consulta del Pacto Histórico, que agrupa a la izquierda, y tendrá como gran rival a la derecha capitaneada por Federico Gutiérrez, mientras que el centro se hundió en las urnas. Petro, que buscará por tercera vez la Presidencia tras los intentos fallidos de 2010 y 2018, obtuvo más de 4,2 millones de votos (80,48 %) en el Pacto Histórico, con el 95 % de las mesas escrutadas, según la Registraduría Nacional del Estado Civil. CORONAVIRUS CHINA China confina la ciudad de Shenzhen, de 17 millones de habitantes Pekín China anunció este domingo el confinamiento de la ciudad meridional de Shenzhen, de 17 millones de habitantes, debido al aumento de casos de covid en los últimos días, informó el Gobierno municipal en un comunicado. Los residentes de Shenzhen, uno de los principales polos tecnológicos del país y sede de empresas como Huawei y Tencent, deberán someterse a tres pruebas de ácido nucleico en un intento por frenar la curva de casos. IRAK MISILES Irán reivindica el ataque con misiles cerca del consulado de EE.UU. en Erbil (Irak) Teherán La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este domingo que lanzó misiles contra un centro de "conspiración sionista" en Erbil, al norte de Irak, después de que Estados Unidos anunciase que su consulado y el aeropuerto de esa localidad habían sido atacados. El cuerpo militar aseguró que el centro era operado por el servicio de Inteligencia exterior israelí, el Mossad, y los medios iraníes publicaron una lista de las supuestas víctimas del ataque. El miércoles pasado el Gobierno de Irán acusó a Israel de la muerte de dos guardias revolucionarios en un ataque con misiles cerca de Damasco y afirmó que estos "asesinatos" no quedarían impunes. PREMIOS BAFTA "The Power of the Dog" gana el Bafta a mejor película Londres La película de Jane Caampion "The Power of the Dog" se hizo este domingo con el Bafta a mejor película en la ceremonia celebrada en el Royal Albert Hall de Londres. La cinta, que ya triunfó en los Globos de Oro y se postula como una de las grandes favoritas a los Óscar, se impuso esta noche a "Dune", "Belfast", "Don't Look Up" y "Licorice Pizza". "Drive My Car" se impuso a "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar, en la categoría de mejor película de habla no inglesa. WILLIAM HURT Fallece William Hurt a los 71 años Washington El actor William Hurt falleció este domingo a los 71 años, anunció su familia en un breve comunicado recogido por los medios estadounidenses. Ganador de un Óscar por "Kiss of the Spider Woman" ("El beso de la mujer araña", 1985), protagonizó filmes como "Body Heat" ("Fuego en el cuerpo", 1981) o "Children of a Lesser God" ("Te amaré en silencio", 1986). "Es con gran tristeza que la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, amado padre y ganador de un Óscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de que cumpliese 72 años", indicaron los familiares. EFE nch-cd.gcf