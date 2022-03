López Obrador agradece carta de Alberto Fernández y no descarta ir a Cono Sur

Ciudad de México, 14 mar El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió este lunes a agradecer a su homólogo argentino, Alberto Fernández, por la carta que le remitió y no descartó una visita al Cono Sur en los próximos meses. "Consideré importante darla a conocer porque está muy bien escrita, él es muy sincero, muy honesto, es una muy buena proclama política", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional. López Obrador dio a conocer el domingo la misiva que el mandatario argentino entregó a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, tras su gira por Chile y Argentina, donde participó en la conmemoración del Día de la Mujer, en respuesta a una carta de apoyo al mandatario argentino. Sobre la propuesta de fortalecer el trabajo conjunto entre Brasil, Argentina y México, López Obrador precisó que lo mejor sería buscar la integración de toda América. "Coincido con él (Fernández) en casi todo. Solo pienso que independientemente de esta alianza en nuestra América debe de buscarse la integración de toda América", afirmó. Dijo que los países latinoamericanos deben apoyar a Centroamérica y luchar por la integración continental, pues se trata de la región más importante del mundo con muchas capacidades y que a la par se puede eliminar las brechas entre sus habitantes. "Es el continente con más potencial económico, comercial", indicó y destacó su avance tecnológico y sus riquezas naturales, además de contar con fortaleza de consumo y compra. El presidente recordó que en mayo viajará a Cuba y Centroamérica y no descartó una posible visita a Argentina. "Sí me gustaría estar en el Cono Sur", apuntó. Recordó que en junio visitará Los Ángeles, California, donde espera reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El presidente de México había leído el pasado jueves la carta que envió a su "amigo" para felicitarlo por "resistir la ofensiva de la derecha" y "enfrentar una embestida de la élite conservadora" ante el acuerdo de Argentina con el FMI para refinanciar deudas por unos 41.230 millones de euros (45.000 millones de dólares). López Obrador coincidió con Fernández en responsabilizar al Gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019) de la deuda y criticar al FMI, aunque el sector duro del kirchnerismo también se ha opuesto al acuerdo, que la Cámara de Diputados avaló el viernes y ahora debatirá el Senado. Este lunes, el mandatario mexicano volvió a referirse al tema y dijo que Fernández es "muy buen gobernante" aunque enfrenta los mismos problemas que México pues tuvo que enfrentar el endeudamiento adquirido en gobiernos anteriores. “Enfrentando los mismos problemas que aquí, con una minoría rapaz que estaba acostumbrada a saquear, a robar, que como sucede aquí en México también en Argentina tienen el control de la mayoría de los medios de información”, comentó. Fernández y López Obrador se han mostrado cercanos desde noviembre de 2019, cuando el argentino visitó como presidente electo a México, su primer destino en el exterior. Después, ya como jefe de Estado, Fernández volvió en febrero de 2021 para pedir al presidente mexicano crear "un eje latinoamericano". EFE csr/esc/rrt (foto) (video)