La izquierda colombiana se encamina a ser la fuerza más votada para el Senado

Bogotá, 13 mar El izquierdista Pacto Histórico, que lidera el candidato presidencial Gustavo Petro, está camino a convertirse en la fuerza más votada para el Senado en las elecciones legislativas de este domingo, pese a lo cual los partidos de derecha seguirán siendo mayoría en la Cámara Alta. Con el 83 % de las mesas escrutadas, el Pacto Histórico obtiene 17 escaños con una lista cerrada que lidera el actual senador Gustavo Bolívar y de la que hacen parte otros congresistas como María José Pizarro, Alexander López, Aida Avella, Roy Barreras e Iván Cepeda. La lista de la izquierda suma ya 1.931.473 sufragios, equivalentes al 14,64 %. Sin embargo, el segundo lugar lo obtiene el Partido Conservador, que logra, con 1.767.966 votos (13,40 %), 16 curules con una lista preferente encabezada por el actual senador Carlos Andrés Trujillo. El también tradicional Partido Liberal apunta a ser la tercera fuerza del Senado con 15 puestos, el primero de los cuales le corresponde Juan Pablo Gallo, exalcalde de Pereira que no terminó su mandato tras ser suspendido por un caso de corrupción. El exvicepresidente Humberto de la Calle, que lideró las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, también estará en la Cámara Alta con las banderas de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, que consigue 14 asientos en los que estarán, entre otros, el analista político Ariel Ávila y el youtuber Jota Pe Hernández, que fue además el segundo más votado de las legislativas. La mayor sorpresa de la jornada la protagonizó el partido de Gobierno, el uribista Centro Democrático, que pasará de ser la fuerza predominante, con 19 senadores, a ocupar, hasta ahora, el discreto quinto lugar con tan solo 13. Sin embargo, a la espera del cierre del escrutinio, el candidato Miguel Uribe Turbay, exsecretario de Gobierno de Bogotá y excandidato a la alcaldía de la capital, es el más votado de todos los aspirantes, con 175.755 sufragios. Los otros dos grandes perdedores de la jornada son los derechistas Cambio Radical, del exvicepresidente Germán Vargas Lleras que apenas consiguió 11 puestos, y el Partido de la U, que solo tendrá 10 senadores y cuya cabeza de lista, la campeona olímpica de salto triple Caterine Ibargüen, no resultará elegida, según las proyecciones. El Congreso lo completarán la coalición cristiana Mira-Colombia Justa Libres, con cuatro escaños, así como los dos senadores elegidos por las circunscripciones indígenas. Otra de la sorpresas de la jornada se vivió en las toldas del Nuevo Liberalismo, partido fundado por el asesinado líder liberal Luis Carlos Galán y que hace solo unos meses recuperó su personería jurídica tras más de 20 años en el limbo, pero que no conseguirá ningún escaño al no alcanzar el umbral del 3 % del total de los votos. Entre sus candidatos figuraban la periodista Mabel Lara, el exdefensor del pueblo Carlos Negret y la politóloga Sandra Borda, así como el exsenador Carlos Fernando Galán.