La carrera por la Presidencia de Colombia arranca en firme sin ficha uribista

Bogotá, 14 mar La carrera por la Presidencia de Colombia arrancó en firme este lunes luego de las elecciones legislativas y consultas del domingo en las que dominó la izquierda, liderada por Gustavo Petro, mientras la derecha busca recomponer sus fuerzas alrededor de la candidatura de Federico Gutiérrez. La primera consecuencia de los resultados de las elecciones del domingo fue la renuncia de Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia por el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Zuluaga, quien fue ministro de Hacienda y candidato a la Presidencia en las elecciones de 2014, compartió una declaración en redes sociales en la que anunció su decisión, que se veía venir en el mundo político. "He tomado la decisión personal de acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez", dijo el político de 63 años al poner punto final a su candidatura, que no tuvo buen comienzo porque fue cuestionada desde el ala radical del Centro Democrático encabezada por María Fernanda Cabal, la segunda senadora más votada en las elecciones de ayer. GUTIÉRREZ, EL CONTRAPESO DE PETRO Gutiérrez, que ganó la consulta de la coalición de derechas Equipo por Colombia con 2.160.329 sufragios (54,18 %), ha sido considerado desde el comienzo de las campañas como el "candidato tapado" del uribismo. Al resignar su aspiraciones presidenciales, Zuluaga dijo que su adhesión a "Fico" Gutiérrez la hizo "sin cálculos políticos, ni burocráticos, sin esperar nada a cambio" y siempre buscando lo mejor para el país porque "solo unidos podemos preservar la democracia y la libertad". En esa dirección, Gutiérrez llamó a la unidad para sacar adelante su proyecto en el que prima la defensa de la democracia y la seguridad y, sobre todo, derrotar al izquierdista Petro, favorito para ganar la Presidencia, según recientes encuestas. "Una vez los países pierden las democracias, las democracias no regresan así de fácil", dijo en tono grave y recordó lo que ha ocurrido con Venezuela y Nicaragua. En esa empresa de derrotar a Petro, Gutiérrez recibió hoy el respaldo de David Barguil, del Partido Conservador, quien se declaró "un soldado más en la lucha por nuestras libertades y la democracia". PETRO BUSCA CONGRESO FAVORABLE Por su parte Petro -que a la luz de los resultados de las encuestas y de las votaciones para Senado y Cámara fue el gran triunfador- comenzó a hablar no solo de ganar la Presidencia, sino de buscar alianzas de "mayorías progresistas" para tener el Congreso a su favor. "De ganar la Presidencia se ha abierto por completo la posibilidad de configurar una coalición de mayorías progresistas en el Congreso. Las reformas son posibles ahora. Y la estabilidad del gobierno progresista es altamente posible", dijo en redes sociales el político, que carga con el inri de haber sido guerrillero del desmovilizado M-19. A la espera de conocer otros movimientos del ajedrez político presidencial quedan como principales candidatos Petro, Gutiérrez y Sergio Fajardo, ganador de la consulta de la Coalición Centro Esperanza. Además de ellos tres, también están en la carrera por la Presidencia Íngrid Betancourt (Oxígeno Verde), el populista Rodolfo Hernández, el exgobernador de Antioquia Luis Pérez (Colombia Piensa en Grande) y el exministro Luis Gilberto Murillo (Colombia Renaciente). En el centro, Fajardo se convierte en una incógnita porque si bien es cierto que triunfó en su coalición, los 723.000 votos que obtuvo no le dan para pensar en que es una fuerza decisiva y menos para ser el sucesor del presidente Iván Duque. Fajardo se presenta como el único capaz de unir al país y de hacer los cambios que se necesitan, y criticó la salida de Zuluaga que, en su opinión, corrobora que el candidato del uribismo es "Fico" Gutiérrez. "Hoy ha sido corroborado con la renuncia de Oscar Iván Zuluaga que Federico Gutiérrez es el candidato del uribismo, de Duque, es el continuismo y esa es precisamente una de las fuerzas que no puede continuar en nuestro país", sostuvo. Para revertir esa situación Fajardo dijo que buscará los votos de cerca de ocho millones de personas que no participaron en las elecciones del domingo. EFE ocm/joc/laa (foto)(audio)(video)