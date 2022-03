Juez confirma la prohibición de divulgar fotos sobre la muerte de Bob Saget

Miami, 14 mar Un juez de Florida confirmó este lunes su orden preliminar de prohibir a las autoridades locales el divulgar videos y fotografías sensibles sobre la muerte del famoso actor estadounidense Bob Saget, después de recibir un pedido en este sentido de la familia del intérprete de la serie "Full House". El diario Orlando Sentinel informó este lunes que el magistrado Vincent S. Chu ordenó de manera permanente que no se publiquen fotografías y videos del cuerpo de Saget y sus efectos personales tomados en la habitación del hotel de Orlando donde el actor murió el pasado 9 de enero. Sin embargo, dictaminó que sí se pueden divulgar públicamente fotos de Saget que no incluyen material sensible, señala el periódico. Brian Bieber, abogado de la familia Saget, dijo en una declaración enviada a la cadena FOX 35 que los allegados del actor se congratulaban de que la orden del juez vaya a preservar la "dignidad" del intérprete y su derecho a la privacidad en estos momentos de dolor. La viuda del actor, Kelly Rizzo, y sus tres hijas, presentaron en febrero una demanda contra el alguacil del condado de Orange, John Mina, y la oficina del médico forense local para evitar que los medios de comunicación tuvieran acceso a reportes médicos de Saget y material gráfico tomado en la habitación del hotel donde apareció muerto. En su opinión, ver publicado este tipo de material generaría a la familia un "daño irreparable en forma de dolor mental extremo, angustia y angustia emocional". Tras recibir la demanda, el juez emitió una medida cautelar para evitar que se hiciera pública esta información y después de analizar con más tiempo el pedido, confirmó este lunes su fallo inicial. El actor (1956-2022) murió en un hotel de Orlando, donde fue encontrado sin vida por las autoridades el pasado 9 de enero, tras golpearse accidentalmente la cabeza, aunque aparentemente no dio importancia a lo ocurrido y se fue a dormir, según la familia. Esta versión coincide con la autopsia de la Oficina del Forense del condado de Orange, que indicó que el actor de "Full House" murió debido a traumatismo craneal accidental cerrado, es decir, que se produjo un fuerte golpe en la cabeza, pero sin que se produjera una rotura del cráneo, por lo que descartó una muerte violenta. EFE abm/ar/rrt