Fajardo buscará votos de quienes no participaron en legislativas de Colombia

Bogotá, 14 mar Sergio Fajardo, candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, aseguró este lunes que buscará los votos de los "ocho millones de personas" que no participaron en las elecciones legislativas colombianas para remontar la ventaja que le sacan los otros dos aspirantes que ganaron las consultas del domingo. "Nuestra convocatoria es a cerca de 8 millones de personas que no participaron en estas elecciones, convocarlas, invitarlas, seducirlas para participar alrededor del cambio que nosotros proponemos", dijo a periodistas el exalcalde de Medellín y exgobernador del departamento de Antioquia (noroeste). Fajardo ganó la consulta de la Coalición Centro Esperanza con 723.084 votos, equivalentes al 33,49 %, al exsenador Juan Manuel Galán, que obtuvo 486.808 sufragios (22,55 %), y al exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, que consiguió 451.122 papeletas (20,89 %). En esa consulta también aparecieron los nombres del exministro de Salud Alejandro Gaviria, que apenas sumó 336.385, y del senador Jorge Robledo, que cerró con una discreta votación de 161.176 sufragios (7,46 %). Sin embargo, los números de Fajardo son bajos si se les compara con los 4.487.551 que consiguió el izquierdista Gustavo Petro, ganador del Pacto Histórico, y los 2.160.329 del derechista Federico "Fico" Gutiérrez, que se llevó la consulta del Equipo por Colombia. Es por eso que Fajardo destacó la unión de su coalición y dijo que van a mostrarle al país que pueden trabajar juntos de cara a las votaciones del próximo 29 de mayo. "Cada uno va a tener un papel en la campaña que viene a continuación (...) Colombia va a cambiar, necesitamos un cambio profundo, con una condición que nosotros somos los únicos que somos capaces de llevar a cabo en nuestro país y es unirnos, ese es el gran reto político", expresó. EL CANDIDATO DE URIBE Por otra parte, Fajardo acusó este lunes a Gutiérrez de ser el candidato del expresidente Álvaro Uribe tras la renuncia del aspirante Óscar Iván Zuluaga, del oficialista Centro Democrático, del que también hace parte el presidente Iván Duque. "Hoy ha sido corroborado con la renuncia de Oscar Iván Zuluaga que Federico Gutiérrez es el candidato del uribismo, de Duque, es el continuismo y esa es precisamente una de las fuerzas que no puede continuar en nuestro país", señaló. Es por eso que Fajardo también convocará "a personas de los partidos, de todos los partidos que hay en Colombia" que participen "en un terreno donde el sentido de transformación, cambio, construcción y lucha contra la corrupción se pueda hacer de forma efectiva". EFE jga/ocm/jrh (foto) (video)