El primer ministro luxemburgués le pide a Putin que se reúna con Zelenski

Bruselas, 14 mar El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, habló este lunes con el presidente ruso, Vladímir Putin, y le pidió una salida negociada al conflicto en Ucrania y que establezca "contacto directo" con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Para salir de esta crisis, las negociaciones deben continuar al más alto nivel, de presidente a presidente. Me gustaría animarle a establecer contacto directo con el presidente Zelenski", indicó Bettel en un comunicado tras hablar por teléfono con Putin. Bettel destacó la importancia de una "solución negociada al conflicto" y consideró un "paso adelante" que los jefes de la diplomacia de Rusia y Ucrania se reunieran en Antalya (Turquía) el pasado jueves, "aunque no se consiguieran resultados tangibles de inmediato". "Tras mi llamada con el presidente Zelenski la semana pasada, sé que la parte ucraniana sigue abierta a discutir posibles soluciones", subrayó. El primer ministro luxemburgués recordó que ha mantenido numerosos intercambios con Putin desde que se reunió con él por primera vez en la ciudad rusa de Sochi en 2015, y que en las conversaciones que han mantenido "siempre -señaló Bettel- he intentado contribuir a garantizar la seguridad y estabilidad del continente europeo y a mantener la paz". En cambio, afirmó que "la situación ha evolucionado desgraciadamente de forma dramática" y "la guerra ha vuelto al continente europeo como consecuencia de la agresión militar rusa". "Lamento profundamente el giro de los acontecimientos. Nadie sale ganando con estos enfrentamientos; ni Rusia, ni Europa, ni mucho menos Ucrania", que ahora demuestra "que sí es un país soberano que se defiende para mantener su presencia en el concierto de naciones independientes", apuntó. Durante la conversación telefónica con Putin, Bettel también lamentó "el catastrófico deterioro de la situación humanitaria, así como las desastrosas consecuencias de los enfrentamientos militares para la población civil". "Debemos poner fin a esta tragedia humana, detener inmediatamente este ataque en curso contra Ucrania y establecer un alto el fuego. Hay que hacer todo lo posible para que se respeten los corredores humanitarios y los civiles inocentes puedan escapar de los enfrentamientos militares, especialmente en Mariúpol", al sur del país, dijo. Según Bettel, ambas partes acordaron mantener un contacto regular y continuar el diálogo. Bettel se suma así a otros líderes europeos que han entablado contacto telefónico con Putin tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, como los de Francia o Alemania, o del Consejo Europeo. EFE rja/cat/jac