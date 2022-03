El partido libanés del asesinado Hariri carga contra la "hegemonía iraní"

Beirut, 14 mar La Corriente de Futuro, partido vinculado al ex primer ministro libanés Rafic Hariri, prometió este lunes seguir luchando contra la "hegemonía iraní" en el Líbano, cuatro días después de que un tribunal internacional declarase culpables de su asesinato en 2005 a dos miembros de Hizbulá, aliado de Teherán. "Continuaremos la resistencia pacífica, civil y política para liberar al Líbano de la hegemonía iraní, y seguiremos luchando en la senda del Tribunal Especial para el Líbano (TEL) para obtener justicia después de que revelase a todos los libaneses, árabes y al mundo la verdad sobre el asesinato de Rafic Hariri", dijo la formación en un comunicado. El TEL, con sede en Holanda, revocó el pasado jueves la sentencia absolutoria dictada a dos miembros del grupo chií libanés Hizbulá por el asesinato del exdirigente en un atentando con coche bomba en Beirut, y les declaró culpables de conspiración para cometer un acto terrorista, además de ser cómplices de homicidio doloso. La Corriente de Futuro, fundada en 2007 por el heredero político del asesinado líder, su hijo y también ex primer ministro Saad Hariri, destacó cómo la muerte del político desencadenó la Revolución del Cedro y se tradujo en la "liberación del Líbano del tutelaje de Siria y su sistema de seguridad". El atentado de 2005, en el que también murieron otras 21 personas y 226 más resultaron heridas, desembocó en protestas en el Líbano contra la vecina Siria, que entonces mantenía tropas de ocupación en territorio libanés y hacia la que se dirigieron todas las sospechas sobre la responsabilidad del ataque. "Rafic Hariri y sus acompañantes fomentaron la mayor movilización popular en la historia del Líbano, la gente rompió las cadenas de la tutela y ganó en favor de la unidad nacional. No olvidaremos", sentenció en su cuenta de Twitter, por su parte, Saad Hariri, que abandonó la política de forma repentina el pasado enero. Los dos miembros de Hizbulá, aliado clave de Irán y Siria, y oponente político de la suní Corriente de Futuro, fueron declarados culpables en ausencia a la espera de que se de a conocer la severidad de su condena, que se suma a la emitida en 2020 contra un tercer acusado sentenciado a cinco cadenas perpetuas. EFE amo-njd/amr/fp