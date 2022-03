El ministro de Exteriores iraní viaja a Moscú para discutir la negociación nuclear

Teherán, 14 mar El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, viajará mañana martes a Moscú para discutir la restauración del pacto nuclear de 2015, días después de que se suspendieran las negociaciones para salvar el acuerdo atómico ante las demandas de Rusia. “Abdolahian viajará a Moscú con una agenda específica para discutir los acontecimientos de Viena, además de Ucrania”, anunció este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzade. El ministro iraní mantendrá un encuentro con su homólogo ruso Serguéi Lávrov, según Jatibzade. La visita se produce después de que el viernes se suspendieran las negociaciones para reactivar el acuerdo de 2015 ante la exigencia de Rusia de que las sanciones occidentales por su invasión de Ucrania no afecten a sus proyectos económicos y atómicos con Irán. A este respecto, Jatibzade afirmó que “las demandas rusas de garantías por escrito deben ser evaluadas por la comisión del JCPOA (siglas en inglés del pacto)” y aseguró que Rusia no parará un posible acuerdo. “Rusia ha dejado claro que no obstruirá un buen trato”, aseguró el portavoz. Jatibzade además culpó a Estados Unidos de la actual situación de las negociaciones para salvar el pacto nuclear que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones. “No estamos en posición de anunciar un acuerdo ahora mismo porque hay cuestiones que tienen que ser decididas en Washington”, dijo el diplomático. “Estamos esperando la respuesta de Estados Unidos”, afirmó. Esa afirmación contradice la posición del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien el viernes sostuvo que el acuerdo está casi cerrado. “Un texto final está esencialmente listo y sobre la mesa", dijo Borrell al anunciar la suspensión de las negociaciones. Esa suspensión se produjo tras 11 meses de duras negociaciones en Viena entre Irán y Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China, con la participación indirecta de EEUU. El objetivo es restaurar el acuerdo de 2015 que limitaba su programa atómico iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Pero en 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo abandonó y reimpuso sanciones a Irán. Un año después, Teherán comenzó a incumplir el pacto y aceleró sus esfuerzos nucleares y el enriquecimiento de uranio.