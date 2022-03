El Comunicaciones buscará la remontada ante el New York City en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 14 mar El Comunicaciones de Guatemala recibirá este martes al New York City de Estados Unidos en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde los norteamericanos cuentan con una ventaja de 3-1 tras ganar en la ida. El equipo de Nueva York llegó el domingo a la capital guatemalteca para cumplir con su compromiso e intentar sellar su clasificación a las semifinales del torneo regional más importante de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf). El Comunicaciones, dirigido por el uruguayo William Coito Olivera, partirá con desventaja tras haber perdido el partido de ida hace una semana en Connecticut, Estados Unidos. La clasificación del equipo guatemalteco está cuesta arriba, pero intentará aprovechar su condición de local y el apoyo de alrededor de 6.000 personas en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la capital de país, que contará con aforo limitado debido a la covid-19. El gol del defensor panameño Manuel Gamboa marcado en Estados Unidos en la ida es el que mantiene con vida al Comunicaciones, actual campeón de la Liga Concacaf 2021 que aglutinó el año pasado a los mejores clubes de Centroamérica, El Caribe y Canadá. Gamboa tenía problemas musculares que ponían en riesgo su participación este martes, pero finalmente Coito lo incluyó en la convocatoria para el choque. El Comunicaciones es el actual subcampeón guatemalteco y uno de los dos equipos más ganadores y populares de Guatemala, junto al Municipal. El pasado sábado, el equipo de Coito derrotó a domicilio al Nueva Concepción por el torneo local, mientras que el New York City superó también el sábado por 4-1 al Montreal por su torneo doméstico. Alineaciones posibles: - Comunicaciones: Moscoso; Larín, Corena, Gamboa, Samayoa; Aparicio, Contreras, López; Lezcano, Santis y Anangonó. Director técnico: William Coito Olivera (Uruguay) - New York City: Johnson; Amundsen, Callens, Chanot, Martins; Morales, Rodríguez, Moralez; Magno, Castellanos y Jasson. Director técnico: Ronny Deila Estadio: Doroteo Guamuch Flores de la Ciudad de Guatemala. Hora: 18:00 hora local (00:00 GMT del miércoles).