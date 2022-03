Dos plazas de 'Champions', 5 aspirantes en 6 puntos y 6 duelos directos

Iñaki Dufour Madrid, 14 mar LaLiga Santander entra ya en las últimas diez jornadas, con dos plazas de la Liga de Campeones, quizá hasta tres si se descuida el Sevilla, en una apretada pugna entre el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Betis, la Real Sociedad y el Villarreal, actualmente en ese orden del tercero al séptimo puesto, en seis puntos de margen, con el equipo azulgrana al frente con un encuentro menos y con seis duelos directos aún por jugar. Ninguno de ellos falló en la vigésima octava jornada. Ni el Barcelona, tercero con 51 puntos y vencedor por 4-0 ante Osasuna en el Camp Nou; ni el Atlético de Madrid, cuarto con 51 y con su sufrido e inquietante 2-1 ante el Cádiz en el Wanda Metropolitano; ni el Betis, quinto con 49 y ganador por 1-0 contra el Athletic Club (el equipo bilbaíno ya queda descartado de la carrera por las plazas de Champions) en el Benito Villamarín; ni la Real Sociedad, sexta con 47 y con una victoria ante el Alavés (1-0) en el Reale Arena; ni el Villarreal, que es séptimo con 45 y que se impuso al Celta en el estadio de La Cerámica por 1-0. Todos ganaron. Y todos en casa. El próximo fin de semana todos jugarán fuera: el conjunto azulgrana ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu; el rojiblanco, en Vallecas frente al Rayo; el verdiblanco, en Balaídos ante el Celta; el blanquiazul, en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla; y el amarillo, en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz. Un examen para todos dentro ya de la cuenta atrás para dos plazas de la Liga de Campeones... Por ahora, porque el Sevilla ya no es tan fiable como antes. Y el Barça ya lo tiene a cinco puntos. Mientras se resuelve si la segunda posición también se repone en juego entre todos sus perseguidores, aparentemente imposible la primera plaza del Real Madrid, la tercera y la cuarta centran a día de hoy la realidad del Barcelona, el Atlético, el Betis, la Real Sociedad y el Villarreal. A los tres primeros les quedan los mismos encuentros fuera que en casa, cinco de cada; a los dos últimos le restan cuatro partidos como local y seis como visitante. Una diferencia. EL BARCELONA Y EL ATLÉTICO, AÚN POR JUGAR CONTRA EL REAL MADRID Y EL SEVILLA El calendario también marca diferentes grados de dificultad. El Barcelona y el Atlético de Madrid aún tienen que enfrentarse al primero y al segundo de la tabla, al Real Madrid y al Sevilla, respectivamente, en las diez jornadas restantes. En el caso del conjunto de Xavi Hernández en las dos próximas citas, el 'clásico' en el Bernabéu y el otro duelo en el Camp Nou; en el del grupo de Diego Simeone, los dos en el estadio Wanda Metropolitano. Al Betis sólo le queda jugar contra el Real Madrid, en la última jornada en Chamartín, mientras que a la Real Sociedad y al Villarreal, les falta el Sevilla en casa y fuera, respectivamente. También aún restan por jugarse seis duelos directos entre los cinco aspirantes a estas dos plazas de la Liga de Campeones, que previsiblemente serán decisivos, aunque dos de ellos (Barcelona-Villarreal y Real Sociedad-Atlético de Madrid) están al fondo de la Liga, en la cita final, cuando podría ya estar todo (o no) definido hasta el punto de que podrían ser sólo meros encuentros de trámite. No lo parece a día de hoy, tal y como ha sido el desarrollo de la competición en este curso. Hay tres enfrentamientos más entre sí. Además del choque citado con el Villarreal en el Camp Nou en el último capítulo del torneo, el Barcelona protagoniza otros dos más, los dos fuera, en el Benito Villamarín ante el Betis y en el Reale Arena ante la Real Sociedad. El otro medirá las fuerzas del conjunto donostiarra (tiene cuatro duelos directos de aquí al final del curso) y del amarillo en el estadio de la Cerámica en la penúltima cita de la competición. EL BARCELONA, 12 PARTIDOS SIN PERDER Y 4 VICTORIAS CONSECUTIVAS Aparte del Real Madrid, el Sevilla, la Real Sociedad, el Betis y el Villarreal, el Barcelona debe recibir al Cádiz, al Mallorca, al Celta y al Rayo Vallecano, este último en el encuentro aplazado que aún le queda por jugar para alcanzar la altura de partidos del resto de sus competidores, y tiene que visitar al Levante y al Getafe. Al Atlético, además del Real Madrid, el Sevilla y la Real Sociedad, le esperan aún de aquí al cierre del campeonato el Rayo Vallecano, el Mallorca, el Athletic y el Elche lejos de su campo y el Alavés, el Espanyol y el Granada en el Wanda Metropolitano. Y al Betis, aparte de la Real, el Real Madrid y el Barcelona, le quedan el Celta, el Cádiz, el Getafe y el Valencia como visitante y el Osasuna, el Elche y el Granada como local. En las últimas diez jornadas, al mismo tiempo, la Real Sociedad se enfrentará al Espanyol, al Elche, al Rayo, al Levante y al Cádiz, aparte del Sevilla, el Barcelona, el Betis, el Villarreal y el Atlético, mientras que el Villarreal se medirá al Cádiz, al Levante, al Getafe, al Alavés y al Rayo a domicilio y al Athletic y al Valencia en su territorio, además de los citados choques frente al Sevilla, la Real Sociedad y el Barcelona. ¿Y cómo llegan a este tramo los cinco equipos? El Barcelona encadena doce jornadas sin perder, con cuatro victorias consecutivas y seis en las últimas siete citas; el Atlético ha ganado sus últimos cuatro choques; el Betis ha repartido triunfos (3) y derrotas (3) en sus seis compromisos ligueros más recientes; la Real Sociedad ha vencido tres de sus cuatro duelos más cercanos en el tiempo y el Villarreal se ha impuesto en cinco de sus últimos siete partidos. - LAS 10 JORNADAS FINALES DE BARCELONA, ATLÉTICO, BETIS, REAL SOCIEDAD Y VILLARREAL: Jornada 29: Real Madrid-Barcelona, Rayo-Atlético, Celta-Betis, Sevilla-Real Sociedad y Cádiz-Villarreal. Jornada 30: Barcelona-Sevilla, Atlético-Alavés, Betis-Osasuna, Real Sociedad-Espanyol y Levante-Villarreal. Jornada 31: Levante-Barcelona, Mallorca-Atlético, Cádiz-Betis, Elche-Real Sociedad y Villarreal-Athletic. Jornada 32: Barcelona-Cádiz, Atlético-Espanyol, BETIS-REAL SOCIEDAD y Getafe-Villarreal. Jornada 33: REAL SOCIEDAD-BARCELONA, Atlético-Granada, Betis-Elche y Villarreal-Valencia. Jornada 34: Barcelona-Mallorca, Athletic-Atlético, Getafe-Betis, Rayo-Real Sociedad y Alavés-Villarreal. Jornada 35: BETIS-BARCELONA, Atlético-Real Madrid, Levante-Real Sociedad y Villarreal-Sevilla. Jornada 36: Barcelona-Celta, Elche-Atlético, Valencia-Betis, Real Sociedad-Cádiz y Rayo-Villarreal. Jornada 37: Getafe-Barcelona, Atlético-Sevilla, Betis-Granada, VILLARREAL-REAL SOCIEDAD. Jornada 38: BARCELONA-VILLARREAL, REAL SOCIEDAD-ATLÉTICO y Real Madrid-Betis. EFE id/ea