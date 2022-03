Datos dispares en bolsas tras la caída del 5,4% en Hong Kong

BANGKOK (AP) — Las bolsas mostraban tendencias dispares el lunes, después de que el índice Hang Seng de Hong Kong cayera un 5% tras la orden de confinamiento en la ciudad vecina de Shenzhen para combatir el peor brote de COVID-19 en China en dos años de pandemia.

Las acciones subían en Fráncfort, París y Tokio, y los futuros estadounidenses estaban más altos. Los precios del crudo bajaron pese a la incertidumbre asociada a la guerra en Ucrania.

El índice alemán DAX ganó un 1,8%, a 13.879,27 puntos, mientras que el CAC 40 subió un 0.6% en París, a 6.293,04. El británico FTSE 100 se quedó casi como estaba con 7.152,08.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0.7%, lo que apuntaba a un inicio de la semana en positivo. Los futuros del S&P 500 eran un 0,5% más altos.

Los contagios al alza de coronavirus en China se han sumado a las preocupaciones por la cadena de suministro y la guerra en Ucrania.

Shenzhen, un núcleo manufacturero y de tecnología, tiene 17,5 millones de habitantes y es la sede de algunas de las empresas más destacadas de China, como el fabricante de equipamiento de telecomunicaciones Huawei Technologies Ltd., la marca de autos eléctricos BYD Auto, Ping An Insurance Co. y Tencent Holding, que opera el popular servicio de mensajería WeChat.

El índice Hang Seng cayó un 5,4%, aunque luego recuperó algo de terreno para cerrar con pérdidas de un 5%, a 19.531,66. El índice tecnológico de la bolsa cayó un 11%.

Por su parte, el índice Shanghai Composite perdió un 2,6%, a 3.223,53 puntos. El índice A-share en la más pequeña bolsa de Shenzhen perdió un 2.9%.