Críticas a Francia por mantener la entrega de armamento a Rusia hasta 2020

París, 14 mar Francia entregó material militar a Rusia entre 2015 y 2020 a pesar del embargo vigente desde 2014 sobre el país tras la anexión ilegal de Crimea, apuntó este lunes el digital Disclosure, mientras que el Ministerio de Defensa aseguró que correspondía a contratos pasados y por lo tanto autorizados. Francia concedió al menos 76 licencias de exportación de material militar a Rusia desde 2015 por un total de 152 millones de euros, una cifra que el Parlamento ya facilitaba en su último informe sin precisar a qué correspondía. Según los documentos obtenidos por Disclosure, Francia envió principalmente cámaras térmicas destinadas a equipar más de 1.000 tanques rusos, así como sistemas de navegación y detectores infrarrojos para cazas y helicópteros de combate rusos. Los principales beneficiarios de esos mercados fueron las empresas Thales y Safran, en las que el Estado francés es el principal accionista. La UE impuso en agosto de 2014 un embargo sobre las armas con destino a Rusia después de la anexión de Crimea, de la autoproclamación de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk dos meses más tarde y de que un avión con 298 pasajeros a bordo fuera derribado en Ucrania. El juicio por esa tragedia comenzó en junio de 2021 en Países Bajos y la Fiscalía considera probado con suficientes evidencias que el aparato fue derribado con un misil Buk de fabricación rusa. Disclosure apuntó que tanto los gobiernos del socialista François Hollande (2012-2017) como del liberal Emmanuel Macron aprovecharon que el embargo no era retroactivo, por lo que las entregas firmadas antes de su entrada en vigor podían proseguir. "Al decidir mantener esas entregas a Rusia al menos hasta 2020, Francia ha dado una ventaja militar más a Vladímir Putin, cuyo ejército ya está en superioridad numérica respecto a los ucranianos", criticó ese digital. El portavoz del Ministerio de Defensa, Hervé Grandjean, fue categórico este lunes al salir al paso de los reproches recibidos: "Francia respeta estrictamente sus compromisos internacionales. (...) En concreto, aplica muy estrictamente el embargo sobre las ventas de armas a Rusia decidido en 2014". Su mensaje en Twitter subrayó que la posibilidad de llevar a término un contrato firmado antes de la aplicación del embargo está contemplada por el régimen de sanciones lanzado contra Rusia ese año. "No ha habido ningún nuevo contrato con Rusia desde 2014. No se ha efectuado ninguna entrega a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania", insistió el portavoz, quien recordó que en 2015 se suspendió la entrega de los portahelicópteros Mistral hasta el arreglo del conflicto en Ucrania. EFE mgr/rcf/si