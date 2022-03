Congreso de Perú acepta pedido de Castillo para acudir este martes al pleno

Lima, 14 mar La Junta de Portavoces del Congreso de Perú acordó este lunes aceptar el pedido del presidente Pedro Castillo para presentarse el martes ante el pleno del hemiciclo, que se encuentra evaluando admitir a debate una moción para destituirlo, por segunda vez desde que asumió el poder en julio de 2021. "La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día de hoy, acordó que el presidente de la República concurra a dirigir su mensaje al Congreso mañana (martes) 15 de marzo a las 5.00 de la tarde", declaró la titular del Legislativo, María del Carmen Alva. De esta manera, los parlamentarios dieron luz verde a la solicitud del primer ministro, Aníbal Torres, quien pidió a la representación nacional recibir al mandatario, aunque su propuesta inicial era para el martes a las 9:00 horas de la mañana. Según adelantó el sábado el jefe del gabinete ministerial, que la semana pasada recibió el voto de confianza del Congreso, el mensaje de Castillo ante el pleno busca presentar los avances del Ejecutivo en sus más de siete meses de gestión y podrá traer "alguna sorpresa". "El presidente expondrá lo que se viene haciendo hasta ahora, lo que se va a hacer y probablemente habrá alguna sorpresa, algún anuncio, debido a que la inseguridad política nos está causando muchísimo daño, está afectado al país económicamente y no es una inseguridad solo de este régimen, sino que viene de más de cinco años", declaró Torres a la emisora RPP. INTENTO DE DESTITUCIÓN Castillo se presentará ante el pleno un día después de que los parlamentarios decidan si admiten a debate la moción de destitución por "incapacidad moral" que la semana pasada presentó en su contra la oposición. Esta iniciativa legislativa fue promovida por el vocero del partido ultraderechista Renovación Popular, Jorge Montoya, y cuenta con el aval de su agrupación, además de congresistas del fujismorista Fuerza Popular y los conservadores Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú y Alianza para el Progreso. Para que el tema de fondo sea debatido, se necesita del voto favorable de 52 de los 130 legisladores, lo que, de suceder, obligará a Castillo o su abogado defensor a presentarse ante el pleno para responder por las acusaciones en su contra, tal como hizo en noviembre de 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, quien finalmente fue destituido. Una eventual destitución de Castillo, que los analistas consideran que en este momento es poco probable, requerirá del voto favorable de 87 de los integrantes del Legislativo. El pedido comprende 20 puntos, que van desde las "cuestionables" designaciones de por lo menos 10 ministros de Estado, la supuesta existencia de un gabinete en la sombra y las declaraciones del mandatario en una entrevista con la cadena internacional CNN respecto a su intención de convocar a referéndum para otorgar una salida al mar a Bolivia. La moción también menciona un presunto tráfico de influencias en licitaciones y ascensos policiales y militares, así como las denuncias de una empresaria que ha vinculado a Castillo con una presunta red de corrupción. Durante el debate de admisión de la moción de destitución presidencial, Montoya, su principal promotor, sostuvo que el mensaje que brindará el martes el presidente ante el pleno no puede comprender "ningún punto de la vacancia". "Es un tema separado. No se pueden confundir las cosas", sentenció el vocero de Renovación Popular. La oposición parlamentaria ya intentó impulsar en noviembre pasado una moción de destitución contra Castillo, pero ese pedido no logró conseguir los 52 votos para ser admitido a trámite en el pleno del Congreso. EFE csr/laa