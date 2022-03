Bruce Arians, "coach" de los Bucs, se dice extasiado con regreso de Tom Brady

Redacción deportes, 13 mar El entrenador de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, afirmó este domingo estar extasiado con la decisión del pasador Tom Brady para jugar la temporada 2022 con su equipo. "Estamos extasiados con su decisión de seguir jugando y trabajando para ganar otro campeonato", escribió Arians en un mensaje que compartieron los Buccaneers a través de sus redes sociales. Tom Brady, quien había desvelado su retirada de la NFL en febrero pasado, publicó más temprano este domingo un mensaje por medio de su cuenta oficial de Twitter en el que anunció su vuelta a la liga. "Estos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar todavía está en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento del retiro, pero no es ahora. Voy a volver por mi temporada número 23 en Tampa", escribió el considerado mejor jugador de la historia de la NFL. Bruce Arians, "coach" con el que el mariscal de campo ya ganó un Super Bowl de los siete que acumula en su carrera, los otros seis los obtuvo con los Patriots, destacó el hambre de competencia del dueño del jersey número 12 de su equipo. "A Tom Brady le encanta jugar al fútbol, y como él dijo, su lugar en este momento está en el campo de juego, él todavía puede jugar a un nivel de campeonato tan alto como el que mostró la temporada pasada", agregó Arians. En la campaña 2021, Brady, de 44 años, fue el número uno en yardas por pase con 5.316, consiguió 43 anotaciones y sólo fue interceptado en 12 ocasiones. El gerente general de los Tampa Bay Buccaneers, Jason Licht, se sumó al beneplácito por contar con el que definió como el mejor jugador en la historia de la NFL. "Tuve muchas conversaciones con Bruce sobre la posibilidad realista de la vuelta de Tom. No hay duda de que él es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos que aún forma parte de la elite", mencionó Licht. El directivo reconoció que contar con el 15 veces seleccionado al Pro Bowl abre la puerta para luchar por otro trofeo Vince Lombardi. "Estamos encantados con la vuelta de Tom, ahora, con esta decisión ya tomada seguiremos avanzando para cumplir nuestros planes de reforzar al equipo en esta temporada baja para iniciar otra carrera por el campeonato".EFE as/gb/ga