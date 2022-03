Brady regresa a Buccaneers para su 23ra temporada en la NFL

TAMPA, Florida (AP) — El retiro de Tom Brady duró 40 días.

Brady, de 44 años, anunció el domingo que volverá con los Buccaneers de Tampa Bay para su 23ra temporada en la NFL.

El heptacampeón de Super Bowl dio a conocer su decisión en Twitter e Instagram, diciendo que tenia un “asunto pendiente”.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en la cancha y no en las tribunas”, escribió Brady. “Ese momento llegará. Pero no es ahora. Adoro a mis compañeros y adoro a mi familia que me apoya. Ellos hicieron posible todo. Voy a volver para mi 23ra temporada en Tampa”.

Brady guio a los Buccaneers al título de Super Bowl después de la temporada 2020 y al campeonato de la División Sur de la Conferencia Nacional la campaña pasada. Hizo equipo con el entrenador en jefe Bill Belichick para ganar seis Super Bowls durante 20 temporadas con los Patriots de Nueva Inglaterra.

Brady lideró la NFL en yardas aéreas (5.316), touchdowns (43), pases completos (485) e intentos de pase (719) en 2021, pero los Buccaneers cayeron en casa ante los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional.

“Tom Brady ama jugar fútbol americano más que cualquier otra persona con la que yo haya convivido”, declaró el entrenador en jefe de los Buccaneers, Bruce arians. “Como lo dijo Tom, su lugar en este momento es en el terreno de juego. Aún está a nivel de campeonato y fue tan productivo como cualquiera en esta liga la temporada pasada. Estamos emocionados de que haya decidido seguir jugando y trabajando hacia la obtención de otro campeonato”.

Brdy mencionó el deseo de pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bundchen, y sus tres hijos al momento de anunciar su retiro el 1 de febrero. Pero cambió de parecer sobre quedarse en casa un día después de asistir al partido entre el Manchester United y el Tottenham Hotspur. Brady estuvo en el estadio con la familia Glazer, propietarios del United y de los Bucs.

Muchos jugadores del Salón de la Fama de distintos deportes han regresado a jugar después de anunciar su retiro, incluyendo a Michael Jordan, Magic Johnson y Bob Cousy en la NBA y Brett Favre y Reggie White en la NFL.

Los Buccaneers esperan que el estelar tight end Rob Gronkowski también vuelva. Brady convenció a su amigo de salir del retiro y unírsele en Tampa en 2020. El equipo perdió al estelar guard Ali Marpet, quien se retiró a los 28 años. Pero el wide receiver Chris Godwin se quedará en Tampa con la etiqueta de franquicia.

La decisión de Brady se produce justo después del inicio de la agencia libre. Los Bucs tienen a varios jugadores que ingresarán al mercado: el running back Leonard Fournette, el cornerback Carton Davis, el safety Jordan Whitehead, el linebacker Jason Pierre-Paul, el defensive tackle Ndamukong Suh y Gronkowski, entre otros.

Retuvieron a uno de esos jugadores clave cuando el center Pro Bowl Ryan Jensen acordó el domingo un contrato por tres años, reveló su agente Mike McCartney, en Twitter.

El regreso de Brady también debe impactar las decisiones de los jugadores en la agencia libre y los planes del equipo. Los momio para que Tampa Bay gane el Super Bowl fueron de 25 a 1 a 7,5 a 1 después de su anuncio; empatados con Green Bay en la segunda mayor posibilidad, sólo detrás del 7 a 1 de Buffalo, según la casa de apuestas FanDuel.