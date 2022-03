Berlín dice a Rusia que "con cada misil que lanza, se aísla más" del mundo

Ankara, 14 mar El canciller alemán, Olaf Scholz, ha advertido este lunes que "cada día, con cada misil que lanza (en Ucrania), Rusia se aísla más de la comunidad internacional", y prometió trabajar junto con Turquía a favor de un alto el fuego inmediato. "Los ataques de Rusia a Ucrania continúan y estamos de acuerdo en que debe haber un alto el fuego inmediato", dijo Scholz después de reunirse en Ankara con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. "Todos los días, con cada misil que lanza, Rusia se aísla de la comunidad internacional. Hacemos un llamamiento al presidente ruso (Vladímir Putin) a que le ponga fin de inmediato", subrayó Scholz en la rueda de prensa conjunta, transmitida en directo por la cadena NTV. El canciller alemán agradeció a Turquía sus esfuerzos para mediar entre Moscú y Kiev, y también destacó la importancia de que Ankara haya cerrado el estrecho del Bósforo al paso de buques de guerra rusos y ucranianos para evitar una escalada del conflicto. Al mismo tiempo, recordó que Alemania ha asignado un presupuesto adicional de 100.000 millones de euros a sus fuerzas armadas y que se propone reforzar la capacidad de la OTAN en su frontera oriental. "Somos dos países importantes de la OTAN y evaluamos qué podemos hacer juntos", dijo Erdogan, aunque, preguntado sobre la compra de armas a Rusia, dijo que "es pronto" para hablar del asunto. El canciller también subrayó la necesidad de aumentar la producción de energía eólica y solar y de diversificar la procedencia de combustibles fósiles mediante terminales en África "para no depender de Rusia y poder ser capaz de tomar decisiones autónomas, no ligadas a las circunstancias geopolíticas". Erdogan, por su parte, subrayó sobre todo el avance en las relaciones bilaterales con Alemania, el principal mercado para las exportaciones turcas y su principal socio comercial. También Scholz incidió en esta sintonía, aunque apuntó que no está de acuerdo con su anfitrión en temas como el imperio de la ley y los derechos humanos. Defendió también el legado de su antecesora, Angela Merkel, al firmar con Turquía el acuerdo sobre los refugiados sirios y la política de asistirles en Turquía en lugar de facilitarles la llegada a Alemania. EFE dt-iut/as/ig (foto)