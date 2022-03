Ancelotti y el título de Liga: "Tenemos ventaja y es bueno"

Palma, 14 mar Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, expresó su satisfacción por la contundente victoria de su equipo ante el Mallorca (0-3) en el estadio Son Moix, y aseguró que "tener ventaja" de diez puntos en la carrera por el título de Liga "es bueno". "No cambia nada (a falta de diez jornadas), el domingo (ante el FC Barcelona) tenemos que ganar y aprovechar de que el equipo está muy bien físicamente", aseguró el técnico italiano. A la pregunta de si la LaLiga estaba sentenciada con los diez puntos de ventaja sobre el Sevilla, Ancelotti respondió con ironía: "Sé como se pierde una final de Champion (el Milan ante el Liverpool) ganando 3-0, y ha pasado", indicó. El Madrid acabó el partido en Mallorca con Karim Benzema, Rodrygo y Mendy lesionados. "Lo evaluaremos en los próximos días. Rodrygo tiene un golpe fuerte, Ferland (Mendy) se retiró por una carga en los abductores y Karim no se sintió bien tras un salto", explicó. Con respecto al severo marcaje de Pablo Maffeo a Vinicius y la tensión en algunos momentos del partido, Ancelotti aseguró que el jugador "no tenía intención de hacer daño". "Es cierto que hubo muchos contactos, pero el árbitro ha acertado con decisiones justas en un partido muy competido y correcto al final. He sacado a Valverde a y Casemiro para evitar más tarjetas", remarcó Carlo Ancelotti.