Agenda informativa América de Texto para el lunes 14 de marzo de 2022

ESTADOS UNIDOS - Estados Unidos está preocupado por el ataque ruso contra una base militar ucraniana a solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia. - El dúo puertorriqueño Wisin y Yandel presenta en Miami la gira y el álbum "The Last Mission", que sería su último trabajo juntos. (foto) (vídeo). - Conferencia de prensa de la NASA sobre la marcha de los preparativos de la misión Artemis 1, especialmente el traslado del cohete SLS y la nave espacial Orión a la plataforma de lanzamiento. - El Congreso de Florida celebra la última sesión de esta legislatura, dedicada a aprobar el presupuesto para el próximo año, que supera los 110.000 millones de dólares. - La hermana de un mexicano que murió en febrero pasado de "múltiples" impactos por parte de un agente migratorio califica de "asesinato" el hecho ocurrido en la frontera de EEUU y México. PERÚ - El Congreso decide si admite a debate una moción de destitución presentada por un sector de la oposición contra el presidente Pedro Castillo. (foto)(vídeo) - El presidente Pedro Castillo y varios ministros de Estado supervisan el inicio del año escolar en colegios públicos, después de dos años en modalidad remota. COLOMBIA - Arranca formalmente la carrera por la Presidencia de Colombia después de las elecciones legislativas y consultas del domingo en las que dominó la izquierda, liderada por Gustavo Petro, mientras la derecha busca recomponer sus fuerzas. (foto) (vídeo) (audio) MÉXICO - El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, visita México para abordar el incesante flujo migratorio, que ahora incluye a ucranianos y rusos que llegan a la frontera mexicana para pedir asilo en EE.UU. (foto) - Representantes de la ONU ofrecen un simposio sobre los retos y perspectivas de México diez años después de su informe sobre desapariciones forzadas en el país. (foto) - Crónica sobre un grupo de haitianos que revolucionan las canchas de baloncesto en la fronteriza ciudad mexicana de Matamoros, mientras esperan el momento idóneo para cruzar a EE.UU. (foto)(vídeo) - La ONU celebra un simposio sobre retos y perspectivas de México en materia de desaparecidos cuando el país se acerca a los 100.000 casos todavía por esclarecer. (foto) - El presidente Andrés Manuel López Obrador agradece carta del presidente argentino, Alberto Fernández, y no descarta visitar el Cono Sur. (foto)(vídeo) - Registran fuertes tiroteos en el municipio fronterizo de Nuevo Laredo. - Bimbo suspende venta de sus productos e inversiones en Rusia. (foto) - La Suprema Corte debate un caso que involucra al actual fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero. (foto) - Bioserie de María Félix protagonizada por Sandra Echeverría comienza rodaje. (foto) BRASIL - Amnistía Internacional recuerda el asesinato de Marielle Franco a cuatro años de que ocurriera (vídeo) - La aerolínea Gol divulga sus resultados anuales PARAGUAY - El presidente Mario Abdo Benítez encabeza una reunión para analizar el alza de los combustibles en medio de protestas convocadas por distintos sectores. (foto) (vídeo) HONDURAS - El Instituto Hondureño del Café inaugura una exposición de fotografías reveladas con café que retratan la caficultura en Centroamérica. (vídeo). NICARAGUA - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza en una audiencia pública la situación de derechos humanos en el contexto de impunidad. (foto) (vídeo) - La Justicia dicta sentencia condenatoria contra la veterana defensora de derechos humanos Eveling Pinto, declarada culpable por delitos considerados como traición a la patria y por propagación de noticias falsas. URUGUAY - El Museo Zorrilla inaugura en Montevideo la muestra "China: entusiasmo insensato" en el día que se conmemora el centenario del nacimiento de la popular actriz uruguaya Concepción 'China' Zorrilla (1922-2014). (foto)(vídeo) ECUADOR - Los líderes indígenas de los nueve países de la cuenca amazónica ofrecen una conferencia de prensa tras reencontrarse por primera vez desde el inicio de la pandemia. (foto)(vídeo) - Llega a Quito procedente de Varsovia y Budapest el tercer y último vuelo de repatriación de ecuatorianos que escaparon de la guerra en Ucrania. - Las clases en Ecuador vuelven a ser presenciales en su totalidad para todos los estudiantes de todos los niveles educativos. DEPORTES Brasil.- La venta de Luiz Henrique al Betis, cuestionada por hinchas del Fluminense. Ecuador.- Previa del partido de vuelta de la tercera ronda previa de la Copa Libertadores entre el Barcelona ecuatoriano y el América brasileño. Ecuador.- Comentario del partido entre el Guayaquil City y el Delfín, que cierra la cuarta jornada de la liga de fútbol de Ecuador. Perú.- Previa al partido de vuelta de la primera ronda de la Copa Sudamericana entre el Melgar de Arequipa y Cienciano del Cusco. Guatemala.- Previa del encuentro entre Comunicaciones de Guatemala y el New York City de EE.UU. por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. Mesa América (57 1) 3214855 Ext. 105 mesaamerica@efe.com lll-dmt-rrt/mf