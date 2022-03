Simeone, pendiente de Giménez y Hermoso

Majadahonda (Madrid), 13 mar A un día del viaje a Mánchester para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en Old Trafford, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sigue pendiente de José María Giménez, lesionado en el sóleo y que no se entrenó este domingo, y Mario Hermoso, que ultima su recuperación de una dolencia en el aductor y que se ejercitó sólo en una parte de la sesión con el grupo. Aunque Ángel Correa tampoco hizo entero el entrenamiento matutino por precaución, a causa del severo golpe en un pie que arrastra desde hace una semana ante el Betis, aunque ya jugó media hora el pasado viernes frente al Cádiz en el estadio Wanda Metropolitano y estará también disponible para Old Trafford, tanto el central uruguayo como el madrileño representan las dos dudas, aunque a ambos se les espera en la convocatoria. Giménez, que sufrió una dolencia en el sóleo en el encuentro del pasado viernes ante el Cádiz, del que fue reemplazado en el tramo final por ese motivo, no se entrenó este domingo, aunque el club no ha informado de ninguna lesión muscular. Su presencia en la convocatoria está en duda; aún más en la alineación titular, en la que Simeone ya maneja la alternativa de Felipe Monteiro si no está en condiciones de jugar. El caso de Mario Hermoso es diferente: el central madrileño está en la parte final de la recuperación de la lesión en el aductor que padeció hace dos semanas, que lo ha mantenido fuera en los choques contra el Betis y el Cádiz, y ya ha iniciado la reincorporación progresiva al grupo. Este domingo hizo una parte de la sesión con sus compañeros. Posiblemente estará en la convocatoria, pero ocupará una plaza en el banquillo. El resto de lesionados están descartados: Daniel Wass, Matheus Cunha, Thomas Lemar, Sime Vrsaljko y Geoffrey Kondogbia. Los cinco, además de Giménez, fueron las bajas en el entrenamiento matutino de este domingo en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda y los cinco serán las ausencias de Simeone para Old Trafford, al igual que Yannick Carrasco, que cumplirá el segundo de sus tres partidos de sanción en la Champions por su expulsión en la última fase de grupos ante el Oporto en Do Dragao. EFE