R.Unido pagará 420 euros a los ciudadanos que acojan a refugiados ucranianos

Londres, 13 mar El Gobierno británico anunció este domingo una iniciativa para que ciudadanos, empresas u organizaciones benéficas puedan traer a ucranianos al Reino Unido, a cambio de lo cual los particulares recibirán un pago de "agradecimiento" de 350 libras (unos 420) al mes. El ministro de Cohesión Territorial, Michael Gove, reveló el plan, que se detallará la semana próxima, en una entrevista con la BBC, en la que adelantó que se estudia además si sería posible alojar a algunas de estas personas en las residencias vacías de oligarcas rusos objeto de sanciones. Según el nuevo programa de "patrocinio", los británicos podrán nominar a una persona o familia ucraniana para que se quede con ellos, o en otra propiedad suya, por un mínimo de seis meses. No se requiere que estos patrocinadores conozcan a sus visitantes de antemano y pueden encontrarlos "en las redes sociales", dijo Gove. De acuerdo con el ministro, no habrá límite al número de ucranianos que, previo visado, podrán venir al Reino Unido por esta vía y se les dará "un permiso de residencia de tres años, con derecho a trabajar y a acceder a los servicios públicos". Las solicitudes se harían en línea, mediante una página web que se pondrá en marcha el lunes, y tanto los anfitriones como los inmigrantes serían sometidos a ciertos controles de seguridad, señaló el político conservador. Primero se empezará con los particulares y más adelante con las ONG u entidades religiosas. Hasta ahora, el Reino Unido solo acogía a ucranianos que tuvieran parientes aquí a través de su programa de reunificación familiar, un proceso muy criticado ya que, hasta ahora, solo ha permitido la llegada de 3.000 personas, de 2,5 millones que han abandonado Ucrania tras la invasión rusa. El director del Consejo de Refugiados -una entidad sin ánimo de lucro que apoya a solicitantes de asilo-, Enver Solomon, opinó que el plan anunciado hoy presenta problemas burocráticos y carece de suficientes medidas de apoyo. "Nos preocupa que las personas de Ucrania no sean reconocidas (oficialmente) como refugiados (lo que les daría más derechos) y que se les pida que soliciten visados, cuando lo que necesitan es que se les ofrezca protección", ha declarado. Solomon anticipó que el sistema de patrocinio auspiciado por el Gobierno conservador excluirá a muchas personas que no puedan ponerse en contacto con británicos y en todo caso conllevará un proceso "largo y complejo" de tramitación de visados. El experto dudó además de que existan las medidas necesarias para apoyar tanto a las familias de acogida como a las personas que llegan. "Estamos hablando de mujeres y niños muy traumatizados, cuyas experiencias son únicas, y el nivel de apoyo debe estar a la altura", afirmó. Los Gobiernos de Escocia y Gales han pedido que se eliminen los requisitos de visado y se han ofrecido a acoger rápidamente a ucranianos hasta que se les encuentre otro hogar a más largo plazo. EFE jm/amg