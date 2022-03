Nadal firma otra remontada heroica en Indian Wells; Medvedev luce el número uno

El español Rafael Nadal, el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia, salió airoso el sábado de un nuevo desafío mayúsculo en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells, donde Daniil Medvedev estrenó con victoria su condición de número uno mundial.

Los dos grandes favoritos al título en el primer Masters 1000 de la temporada, que podrían chocar en semifinales, vivieron estrenos muy distintos en la desértica Indian Wells (California).

Nadal, de 35 años, necesitó de una de sus legendarias remontadas para batir al estadounidense Sebastian Korda, de 21, por 6-2, 1-6 y 7-6 (7/3).

El español llegó a verse en desventaja 5-2 en el set definitivo, pero la presión se abalanzó sobre el hijo del extenista Petr Korda y Nadal pudo mantener su imbatibilidad en 2022 después de 16 partidos.

"Aún no sé cómo lo conseguí", reconoció después el español. "No jugué mi mejor partido, fue difícil (...) Sebastian jugó un tenis fantástico y tuvo muchas opciones, pero así es el tenis".

Nadal mantiene un ritmo perfecto esta temporada, en la que suma tres trofeos incluido el del Abierto de Australia, donde logró levantó dos sets en contra en la final ante Medvedev.

Con esa victoria llegó a 21 títulos de Grand Slam en su palmarés, superando en esa carrera a Novak Djokovic y Roger Federer.

Este sábado, Nadal fue recibido con una gran ovación por los casi 16.000 aficionados presentes en Indian Wells, la segunda cancha de tenis más grande del mundo.

Su joven rival, hermano menor de las estrellas del golf Nelly y Jessica Korda, no tuvo ninguna opción en el primer set, que vio escapar en 35 minutos.

En el segundo set, el espigado jugador de Bradenton (Florida) se sacudió los nervios y elevó su nivel de juego frente a un Nadal que resentía las calurosas condiciones de la desértica Indian Wells.

En la manga definitiva, Korda sacó en dos juegos para batir al número cuatro mundial pero Nadal, negándose otra vez a arrojar la toalla, aprovechó la presión sobre el estadounidense para forzar el 'tie break' y completar la gesta.

Su oponente en la tercera ronda será el británico Daniel Evans, número 29 de la ATP.

- Medvedev ovacionado -

En el primer choque de la jornada, Medvedev fue también ovacionado por el público estadounidense en su triunfo 6-3 y 6-2 ante el checo Tomas Machac, el primero desde que es número uno mundial.

"Muchas gracias por los aplausos", agradeció el tenista de Moscú sobre la pista central, donde ondea en lo más alto la bandera de Ucrania junto a la de Estados Unidos.

Medvedev, que ha recibido algunas críticas por no condenar directamente la ofensiva militar de Moscú sobre Ucrania, trata de sobreponerse a la presión de ser el número uno mundial, distinción que le arrebató dos semanas atrás a Djokovic.

Al igual que sus compatriotas rusos y los tenistas bielorrusos, Medevedev debe competir sin la bandera o cualquiera símbolo nacional de su país.

"En primer lugar, no me corresponde a mí decidir. Yo sigo las reglas. No puedo hacer otra cosa. Ahora mismo la regla es que podemos bajo nuestra bandera neutral", declaró Medvedev.

"Además el tenis es un deporte muy individual, hasta ahora lo que estamos viendo son más (suspensiones de) selecciones nacionales o algunos deportes de equipo (...) Vamos a ver cómo evoluciona la situación", zanjó el ruso, que se citó en tercera ronda con el francés Gael Monfils (28 de la ATP).

- Sabalenka se despide -

El español Carlos Alcaraz, una de las grandes promesas del tenis mundial, venció 6-3 y 6-3 al estadounidense Mackenzie McDonald en la primera victoria de su carrera en Indian Wells a los 18 años.

El español Roberto Bautista también avanzó con triunfo ante el estadounidense Jeffrey Wolf por 6-3, 6-7 (3/7) y 7-6 (7/5).

El cuadro femenino vio la derrota de la bielorrusa Aryna Sabalenka, tercera del ranking de la WTA.

Sabalenka, que cayó ante la italiana Jasmine Paolini por 2-6, 6-3 y 6-3, era la mejor posicionada en liza en este torneo de categoria WTA 1000 tras la renuncia a última hora de la checa Barbora Krejcikova.

- Resultados del sábado en el torneo de Indian Wells:

Hombres

Segunda ronda

Daniil Medvedev (RUS/N.1) derrotó a Tomáš Machac (CZE) 6-3, 6-2

Gael Monfils (FRA/N.26) a Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.19) a Mackenzie McDonald (USA) 6-3, 6-3

Roberto Bautista (ESP/N.15) a Jeffrey Wolf (USA) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5)

Cameron Norrie (GBR/N.12) a Pedro Martínez (ESP) 6-3, 6-3

Rafael Nadal (ESP/N.4) a Sebastian Korda (USA) 6-2, 1-6, 7-6 (7/3)

Daniel Evans (GBR/N.27) a Federico Coria (ARG) 6-2, 6-0

Reilly Opelka (USA/N.17) a Lorenzo Musetti (ITA) 6-1, 6-4

Casper Ruud (NOR/N.8) a Christopher Eubanks (USA) 7-6 (7/5), 6-2

Mujeres

Segunda ronda

Markéta Vondroušová (CZE/N.30) derrotó a Magdalena Frech (POL) 6-1, 6-3

Anett Kontaveit (EST/N.4) a Kristína Kucová (SVK) 6-4, 6-1

Maria Sakkari (GRE/N.6) a Katerina Siniaková (CZE) 6-3, 7-5

Petra Kvitova (CZE/N.27) a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4

Elise Mertens (BEL/N.20) a Marta Kostyuk (UKR) 6-2, 6-1

Elena Rybakina (KAZ/N.17) a Alison Van Uytvanck (BEL) 6-1, 7-5

Viktorija Golubic (SUI/N.31) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 2-6, 6-4

Jasmine Paolini (ITA) a Aryna Sabalenka (BLR/N.2) 2-6, 6-3, 6-3

gbv/ma