Landa: "Termino con confianza y motivado para afronar Giro y Tour"

Redacción deportes, 13 mar El español Mikel Landa (Bahrain Victorious), tercer clasificado en la Tirreno Adriático por detrás de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), dijo que acabó "con confianza y motivado" una carrera que finalizó con el triunfo de etapa de su compañero alemán Phil Bauhaus y el de su equipo en la clasificación por escuadras. "Hemos terminado muy bien esta semana de carrera. Phil Bauhaus ganó la etapa, yo he subido en el podio y el equipo ganó la clasificación por escuadras. Es un buen balance para pensar en el futuro", señaló en meta el ciclista español. Un balance que le permite afrontar con ilusión sus grandes objetivos de la temporada, el Giro de Italia y el Tour de Francia. "El comienzo no fue muy bueno, pero sentí que mi forma iba mejorando poco a poco. Estoy feliz, me voy con confianza y motivado para mis dos objetivos más importantes: el Giro y el Tour de Francia", destacó. EFE soc/ism