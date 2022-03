La nueva alcaldesa de Melitopol pide no resistirse a la ocupación rusa

Leópolis (Ucrania), 13 mar La nueva alcaldesa de la ciudad de Melitopol (en el sureste de Ucrania), Galina Danilchenko, pidió hoy a los ciudadanos que no se resistan a la ocupación rusa para que se pueda volver a la normalidad. La administración regional de Zaporiyia nombró anoche alcaldesa a Danilchenko tras la captura del anterior alcalde, Ivan Fedorov, por las fuerzas rusas que ocupan Melitopol, una ciudad situada entre la sitiada Mariúpol y la ocupada Jerson. En un mensaje de televisión colgado en las redes sociales, Danilchenko instó a no resistirse a la ocupación rusa para que la ciudad pueda volver a la normalidad. "Queridos habitantes de Melitópol y de su región. Ahora nuestra principal tarea es construir todos los mecanismos para adaptarnos a la nueva realidad, de manera que lo antes posible la ciudad empiece a vivir de nuevo", afirma en el mensaje, en el que habla en ruso. "A pesar de todos nuestros esfuerzos, en la ciudad aun hay gente que intenta desestabilizar la situación, que os llaman a hacer actos extremistas. Por favor, no caigáis en estas provocaciones, sed razonables", añade. Danilchenko pide a los diputados locales que se dediquen a la tarea para la que han sido elegidos, trabajar por el bienestar de la gente, y anuncia la creación de "un comité popular, que se ocupará de todas las cuestiones administrativas en la ciudad ". El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió ayer, sábado, a su colega francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Olaf Scholz, ayuda para lograr la liberación del alcalde de Melitopol, supuestamente apresado el viernes por los soldados rusos que ocupan la localidad. Ayer unas 2.000 personas, según la televisión ucraniana, se congregaron frente al ayuntamiento de Melitopol, para protestar por la captura de Fedorov, mientras coreaban "Libertad para el alcalde". EFE ijm-vh/fpa