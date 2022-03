Enric Mas no toma la salida de la última etapa tras la caída del sábado

Redacción deportes, 13 mar El español Enric Mas (Movistar) no ha tomado la salida en la séptima y última etapa de la Tirreno Adriático que se disputa con salida y meta en San Benedetto del Tronto con un recorrido de 159 km a consecuencia de las contusiones y heridas que se produjo en la jornada del sábado. Mas sufrió la caída en el descenso del Monte Carpegna dañándose todo el costado izquierdo. Aunque las lesiones no revisten gravedad, el corredor y el equipo han decidido la retirada de la "Carrera de los dos mares". El líder del Movistar logró termina la etapa a 5 minutos del vencedor, Tadej Pogacar, pero descendió en la general del séptimo al decimosexto puesto. “Con el fin de acelerar su recuperación tras la caída del sábado, Enric Mas pone fin a su Tirreno-Adriatico y no saldrá en la séptima etapa”, indica el equipo en twitter. La primera revisión tras la caída desveló que Mas sufre "lesiones, traumatismos y abrasiones en la cadera, el hombro, el codo y el tobillo izquierdos".