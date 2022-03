Alguacil: "Este equipo va a luchar hasta el final mientras dure la gasolina"

San Sebastián, 13 mar El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, estaba muy contento con otra victoria (1-0, ante el Alavés) que le confirma como serio aspirante a plaza europea, un objetivo por el que su equipo "luchará hasta el final mientras dure la gasolina". Las opciones de su equipo en la lucha por Europa siguen intactas y a este respecto destacó que en esta jornada "el Rayo le empató al Sevilla, el Atlético sufrió para ganar al Cádiz... vencer por la mínima es habitual y será así hasta el final", auguró el preparador txuri urdin. "Hay que agarrarse al manillar hasta caer y si nos caemos que sea con la bici, porque el desgaste mental y físico es brutal. Y ahora no podemos pretender que por jugar cada 7 días lleguemos frescos, porque está acumulado y el cansancio no va a desaparecer", señaló tras el encuentro un Alguacil que anticipó que sus jugadores "morirán con las botas puestas" como demostraron ante un Alavés que le gustó mucho. "Habíamos advertido que el Deportivo (Alavés) es un equipo de Mendilibar, por eso el Sevilla no pudo ganarle y eso es por algo como han demostrado hoy. Estoy muy contento con este triunfo", dijo orgulloso el preparador de Orio. Alguacil, estudioso del juego del Deportivo Alavés, recordó lo difícil que era "meter mano a su juego", por eso no hubo muchas ocasiones pero la intención de la Real era muy clara y se consiguió salir de una presión tan fuerte como la del Alavés de Mendilibar. "Estoy encantado con todo el trabajo que ha hecho el equipo. Todos están trabajando muy bien y yo ya les advertí que para ganar al Alavés había que igualar su intensidad porque nos exigirían al máximo y ellos lo entendieron", se congratuló Alguacil. EFE 1010566 cr/arh