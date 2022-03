1-2.- El Sporting sigue en caída libre y el Tenerife vuelve a mirar a Primera

Gijón, 13 mar El Sporting sigue en caída libre y, tras adelantarse en el marcador, vio como el Tenerife marcaba dos goles en sendos errores defensivos, lo que hace que los rojiblancos cada vez tengan más cerca las posiciones de descenso y los isleños vuelvan a soñar con el ascenso directo (1-2). El Sporting afrontaba la visita del Tenerife, uno de los equipos que tradicionalmente peor se le dan, en una apurada situación clasificatoria, inmerso en un mal juego y con la afición muy enfadada por la marcha del equipo. Martí suma por derrotas, después de la de este domingo, sus tres partidos al frente del Sporting. Tras varias pruebas infructuosas, volvió a apostar por un esquema similar al que venía utilizando Gallego y al que los jugadores estaban ya acostumbrados, mientras que el Tenerife, instalado en posiciones de 'play off' buscó controlar el esférico y sorprender en alguna contra. Los insulares manejaban el balón con Alexandre iniciando las jugadas y habitualmente realizando desplazamientos largos a las bandas, principalmente la derecha, por donde Moore y Mollejo hacían trabajar a Kravets y Puma Rodríguez, quienes, no obstante, también se doblaban en jugadas ofensivas. El primer disparo a puerta fue de Djurdjevic, pero fácil para Soriano y al que respondió Moore con un potente chut que se fue alto. La ocasión más clara de la primera parte la volvió a tener Djurdjevic, que recibió en inmejorable posición un balón enviado por Fran Villlaba, quien se lo había robado a Alexandre en las cercanías del área, pero el delantero rojiblanco disparó flojo y al portero. Quedaba por delante la mitad de la primera parte, en la que no volvió a producirse ninguna ocasión para ninguno de los dos equipos, por más que el Tenerife lo intentaba por los extremos, pero la defensa rojiblanca resolvía sin grandes apuros. La grada comenzó pronto a impacientarse con el juego pausado de su equipo, especialmente a la hora de sacar la pelota jugada desde la defensa, lo que permitía al Tenerife estar siempre colocado y con mucha gente por detrás del balón. La primera parte finalizó con el Sporting volcado al ataque, pero sin que llegase a rematar, ya que los centros eran despejados siempre por una atenta defensa tinerfeña. Ramis hizo cambios para comenzar la segunda parte relevando a su pareja de delantero, y la primera ocasión, la más clara del Tenerife hasta el momento, la tuvo el recién incorporado Andrés, que solo al borde del área pequeña chuta muy flojo y a las manos de Mariño. El primer ataque del Sporting acabó en gol tras una buena internada de Gaspar Campos, que centró y la defensa canaria se entretuvo en la salida del balón; Djurdjevic le robó el balón a Alexandre, se dio media vuelta y lanzó un potente disparo al que no llegó Soriano. Sin embargo, la alegría rojiblanca no duró ni cinco minutos, que fue los que tardó el otro recién ingresado, Enric Gallego, en rematar de cabeza un centro de Moore, al que no llegó Borja López, en el enésimo error defensivo del Sporting esta temporada. El gol encajado tan pronto afectó a los gijoneses y reactivó a los tinerfeños, que se lanzaron al ataque, y el Sporting pasó unos minutos de sufrimiento defensivo con claras ocasiones que Andrés y Enric Gallego no aprovecharon. Tampoco lo aprovechó Puma Rodríguez cuando le quedó el balón en el punto de penalti tras un disparo de Djurdjevic que rebotó en el poste ante la desesperación de la grada, porque la ocasión era muy clara. Con el partido roto, los dos entrenadores movieron el banquillo, pero el Tenerife fue más decidido a buscar la victoria y la logró cuando Shashoua entró por velocidad, sin que nadie le frenará. Centró y Kravets despejó flojo, dejando el balón a pies de Enric Gallego, que remató con potencia al fondo de la red. De nuevo, el Sporting encajó un gol en las postrimerías del partido y cada jornada que pasa tiene más cerca las posiciones de descenso, ya que Martí sigue sin dar con la tecla de la reactivación del equipo y sumó su tercera derrota en otros tantos partidos al frente del equipo. Los aficionados despidieron al equipo con una sonora bronca, cuando los jugadores totalmente abatidos se retiraban a los vestuarios. 1.- Real Sporting: Mariño, Bogdan (Calavera m.74), Babin, Borja López, Kravets, Christian Rivera (Eric Ramírez m.82), Pedro Díaz (Gragera m.74), Gaspar Campos (Aitor García m.58), Fran Villalba, Puma Rodríguez (Jony m.82 y Djurdjevic. 2.- Tenerife: Soriano, Moore, Carlos Ruiz, León, Pomares, Mollejo (Enric Gallego, m.45), Aitor Sanz, Alexandre (Pablo Larrea m.72), Elady (Andrés m.45), Bermejo (Sipicic) y Mario (Shashoua m.72).Goles: 1-0, Djurdjevic (M.48), 1-1, Enric Gallego (M.53),1-2, Enric Gallego (M:84). Árbitro: Milla Alvendiz. Mostró tarjetas amarillas a Aitor Sanz (m.12), Gapar Campos (m.42), Mario (m.72), Ramis (m,86), Shashoua (m.90), Soriano (m.90) Incidencias: En los prolegómenos del partido los vídeo-marcadores ofrecieron un pequeño homenaje por el 40 aniversario del estreno de "Volver a empezar", primera película española en hacerse con un Oscar y en la que el Sporting tiene un especial protagonismo. 14.002 espectadores presenciaron en el estadio de El Molinón este encuentro, correspondiente a la trigésima primera jornada de LaLiga Smartbank. EFE 1010549 jja/mfc