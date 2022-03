Zelenski avisa de que Rusia ha lanzado una guerra contra los valores europeos

Roma, 12 mar El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió hoy de que la invasión de Rusia es "una guerra contra los valores" de Europa, en una conexión con manifestaciones en cien ciudades del continente coordinadas desde Florencia (norte). "En las entrevistas siempre me preguntan cómo puede Europa ayudar a Ucrania. Yo formulo la pregunta de otro modo: ¿Cómo puede Europa ayudarse a sí misma porque esta guerra no es solo contra los ucranianos sino contra los valores que nos unen?", argumentó Zelenski. El presidente ucraniano, que participó por vídeoconferenia en las concentraciones organizadas por la red "Eurocities", aseguró que la guerra es una agresión la forma de vida europea: "Somos diferentes porque mientras nosotros vivimos, ellos asesinan", sostuvo. "Esta guerra no la hemos empezado nosotros; es una invasión cínica y cruel por parte de Rusia contra el pueblo ucraniano", dijo. Zelesnki pidió "no olvidar" un número, el 79, los niños asesinados por esta agresión, iniciada el pasado 24 de febrero. "Son 79 familias que han perdido la cosa más preciosa pero deben seguir luchando, refugiarse, sobrevivir y combatir por el futuro que para algunos ha terminado ¿Qué debemos hacer los ucranianos y los europeos para que ese número no cambie, no aumente?", planteó. El presidente ucraniano lamentó la situación en la ciudad de Mariúpol, en la costa del mar de Azov, "completamente asediada" por las tropas rusas, "bombardeada las veinticuatro horas" del día y donde se han bombardeado hasta hospitales pediátricos. "Han destruido Mariúpol y hasta una clínica obstétrica. Representan el odio por la vida, asesinan a los niños... ¿Por qué destruyen los hospitales? Para impedir que se engendren hijos de ucranianos. Y esto sucede en todo nuestro país", denunció. Zelenski terminó su intervención defendiendo las sanciones contra el régimen del presidente ruso, Vladimir Putin, "para que cada soldado ruso comprenda el precio de cada disparo". La manifestación de Florencia, en la plaza de Santa Croce, contó con cientos de personas con banderas de la Unión Europea (UE) y de la paz que escucharon en silencio las palabras del presidente ucraniano, símbolo de la resistencia contra la armada rusa. El alcalde de la ciudad y presidente de "Eurocities", Dario Nardella, tomó después la palabra para pedir el final de la guerra: "Por favor, parad, antes de que las ruinas entierren toda iniciativa diplomática", exclamó. También estuvo presente el ex primer ministro de Finlandia Alexander Stubb, quien instó al pueblo ucraniano a "no rendirse" porque los finlandeses saben lo que significa "ser atacado por un agresor grande" como lo fue la URSS en la Segunda Guerra Mundial. En el acto florentino, que arrancó con 17 campanadas, uno por cada día de conflicto en Ucrania, también se escuchó, entre otros, la voz del expresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, fallecido el pasado enero, y de su sucesora, Roberta Metzola. EFE gsm/fpa