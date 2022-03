Zelenski admite 1.300 bajas militares ucranianas y cifra en 12.000 las rusas

Leópolis (Ucrania), 12 mar El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó hoy de que 1.300 miembros de las fuerzas armadas ucranianas han muerto desde el inicio de la ofensiva militar rusa el pasado 24 de febrero, y dijo que por parte rusa han perdido a 12.000 soldados. "Hemos perdido a unos 1.300 militares", dijo Zelenski en una conferencia de prensa con periodistas internacionales, en la que dio por primera vez una cifra de bajas militares, según informa la agencia Unian. "Han muerto unos 1.300 militares nuestros, y Rusia ha perdido a unos 12.000. Uno a diez. No me alegro de que hayan muerto 12.000 de los suyos", afirmó. Zelenski explicó que no se alegra "porque los rusos también tienen padres" y que la mayoría de los soldados rusos no saben nada en general, y que "fueron a Ucrania porque les dijeron algo de luchar contra el fascismo". Según Unian, Zelenski dijo que los rusos han tenido tantas bajas "porque la razón está de nuestra parte". El Ministerio de Defensa ruso solo ha ofrecido en estos 16 días de guerra en Ucrania una cifra de bajas militares rusas de algo menos de 500 soldados. EFE ijm-vh/amg