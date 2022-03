Una nueva generación de los Alekna irrumpe con fuerza

Redacción deportes, 12 mar El joven discóbolo lituano Martynas Alekna dejó claro que parece dispuesto a seguir los pasos de su padre, el legendario Virgilijus Alekna, doble campeón olímpico y mundial de disco, tras imponerse este sábado en la final de la categoría sub 23 de la Copa de Europa de Lanzamientos que se disputa en la ciudad portuguesa de Leiria. Alekna se colgó el oro con un mejor lanzamiento de 58,09 metros, casi tres más que el segundo clasificado, el turco Osman Kul, que logró la medalla de plata con una marca de 55,61. Y eso que el lituano, de tan sólo 21 años, no necesitó acercarse a su mejor marca personal, los 60,19 que lanzó en junio del pasado año en Vilna. Una muestra del enorme potencial de Martynas Alekna que todavía deberá mejorar muco más para alcanzar los registros de su padre, Virgilijus, que posee la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos con los 73,88 metros que lanzó en el año 2000. Pero si prometedor se antoja el futuro de Alekna, que logró en Leiria su primer gran éxito a nivel internacional, quien ya está preparado, a sus 23 años recién cumplidos, para plantar cara a los mejores del mundo es el esloveno Kristjan Ceh. Tal y como demostró este sábado en la Copa de Europa de Lanzamientos al imponerse en la final absoluta de disco a los suecos Daniel Stahl y Simon Pettersson, oro y plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Ceh, que se impuso con una marca de 66,11 metros, superó en 16 centímetros al sueco Daniel Stahl, el vigente campeón olímpico y mundial, que debió conformarse con la medalla de plata con un mejor intento de 65,95. Más lejos quedó el también sueco Simon Pettersson, medalla de plata en los Juegos de Tokio, que se colgó el bronce con un registro de 63,80 metros. Un resultado que confirmó la condición del joven esloveno Kristjan Ceh, que el pasado año ya fue quinto en la final olímpico, como uno de los aspirantes al oro tanto en los Mundiales de Eugene como en los Europeos de Múnich que se disputarán este verano. Dos citas en las que Ceh intentará superar los 70,35 metros con los que cuenta desde junio de 2021 como mejor marca personal, tras arrancar el presente curso con unos más que interesantes 68,88 metros, que sitúan al esloveno como líder de la clasificación mundial del año. Si el sueco Daniel Stahl no pudo cumplir con su papel de máximo favorito en la final de disco, quien no falló en la peso fue la portuguesa Auriol Dongmo, la vigente campeona de Europa en pista cubierta, que se impuso con un intento de 19,68, la mejor marca mundial del año al aire libre.EFE jv/apa