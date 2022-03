Ucrania cree que sigue existiendo la amenaza de ser invadida por Bielorrusia

Leópolis (Ucrania), 12 mar Ucrania no tiene constancia de que las tropas bielorrusas estén cruzando hacia Ucrania, pero la amenaza de tal invasión sigue siendo bastante alta, según Fedir Venislavsky, miembro del Comité Parlamentario de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia ucraniano, informa la agencia Ukrinform. "Según los datos operativos de nuestra inteligencia y socios internacionales, varios grupos tácticos del batallón de la República de Bielorrusia -unidades aerotransportadas- están constantemente maniobrando, reubicándose cerca de las fronteras ucranianas", explicó el político. Por lo tanto, "la amenaza no ha desaparecido. Entendemos que (el presidente bielorruso (Alexander) Lukashenko está al 99 por ciento dependiente económicamente de (el presidente ruso, Vladimir) Putin, y un poco menos políticamente, porque todavía está tratando de maniobrar”, dijo Venislavsky. A pesar de las conversaciones de ayer entre los presidentes bielorruso y ruso en el Kremlin y de las afirmaciones de los medios internacionales de que Bielorrusia está lista para recurrir a la agresión directa, Ucrania no tiene información de que las tropas bielorrusas estén cruzando la frontera, agregó el político, según la agencia ucraniana. Pero, "al mismo tiempo, la amenaza de tal invasión nos obliga a mantener en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia algunas unidades poderosas y listas para el combate que podrían estar golpeando al enemigo cerca de Kiev y otras ciudades". "Creo que los soldados bielorrusos son conscientes de las consecuencias de su invasión del suelo ucraniano. Después de todo, Bielorrusia todavía está viendo flujos de información ligeramente mayores desde Ucrania que Rusia", explicó. En opinión del político ucraniano, los bielorrusos "están al tanto" de las bajas que se están produciendo en el ejército ruso desde que comenzó la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. EFE int-rml/amg