Suiza recomienda a sus ciudadanos en Rusia que abandonen el país

Ginebra, 12 mar El Ministerio de Exteriores de Suiza ha recomendado a sus ciudadanos residentes en Rusia que abandonen el país a causa de la "impredecible situación" provocada por la guerra en Ucrania, y a los que permanezcan allí les recomendaron que eviten participar en manifestaciones o emitir opiniones políticas. Suiza "recomienda dejar el país temporalmente y por sus propios medios a los ciudadanos suizos cuya presencia en Rusia no sea absolutamente necesaria", indicó un comunicado oficial del ministerio. "Tras el ataque militar ruso a Ucrania la situación en Rusia se está volviendo crecientemente impredecible, y no puede descartarse un mayor deterioro de ésta", advirtió la nota ministerial. Suiza, que pocos días después del comienzo de la invasión rompió su tradicional neutralidad y dictó duras sanciones económicas y financieras contra Rusia y sus líderes, está incluida en la lista de países "hostiles" publicada al principio de esta semana por Moscú, junto a los de la Unión Europea, EEUU, Canadá y Japón, entre otros. Los suizos de Rusia que sigan la recomendación de sus autoridades se enfrentan a la dificultad adicional de que el espacio europeo está cerrado a los aviones rusos. El ministerio helvético también recomendó a los ciudadanos suizos aún en Rusia que "se mantengan alejados de todo tipo de manifestaciones y eviten hacer declaraciones políticas". La nota oficial advierte de la posibilidad de enfrentamientos violentos durante manifestaciones, especialmente en grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, y no descarta la posibilidad de que se produzcan atentados terroristas. Unos 700 ciudadanos suizos viven en Rusia, según las estadísticas oficiales más recientes, de 2018. EFE