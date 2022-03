Sábado 12 de marzo de 2022

. AUTOMOVILISMO - Segundos y últimos entrenamientos pretemporada de Fórmula Uno, en el Circuito Internacional de Baréin, en Sakhir. . BALONCESTO - NBA: Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers, Miami Heat-Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs-Indiana Pacers, Golden State Warriors-Milwaukee Bucks, Denver Nuggets-Toronto Raptors, Utah Jazz-Sacramento Kings y Portland Trail Blazers-Washington Wizards. - España: Liga Endesa. 24ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Joventut Badalona-Valencia Basket (18.00), Casademont Zaragoza-Lenovo Tenerife (18.00), Gran Canaria-Unicaja (20.45), Rio Breogán-Surne Bilbao Basket (20.45). . CICLISMO - París-Niza (hasta 13) (FOTO). - Tirreno-Adriático (hasta 13) (FOTO). . ESQUÍ ALPINO - Copa del Mundo. Gigante masculino en Kranjska Gora (Eslovenia) y eslalon femenino en Aare (Suecia) (FOTO) . ESQUÍ NÓRDICO - Mundiales de vuelo, en Vikersund (Noruega) (hasta 13). . FÚTBOL - España. LaLiga Santander. 28ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Levante-Espanyol (14.00), Granada-Elche (16.15), Villarreal-Celta (18.30), Getafe-Valencia (21.00). - Inglaterra. 29ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Brighton-Liverpool (13.30), Brentford-Burnley (16.00) y Manchester Utd-Tottenham (18.30). - Alemania. 26ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Augsburgo-Mainz, Friburgo-Wolfsburgo, Hoffenheim-Bayern Múnich y Union Berlín-Stuttgart (15.30) y Borussia M'gladbach-Hertha BSC (18.30). - Italia. 29ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Salernitana-Sassuolo y Spezia-Cagliari (15.00), Sampdoria-Juventus (18.00) y Milan-Empoli (20.45). - Francia. 28ª jornada (-1 GMT): Montpellier-Niza (17.00) y Troyes-Nantes (21.00). - Portugal. 26ª jornada (-1 GMT): Estoril-Portimonense y Famalicao-Santa Clara (16.30), Arouca-Paços Ferreira (19.00) y Belenenses-Boavista (21.30). - Entrevista con Roberto Martínez, seleccionador belga de fútbol, en la que analiza la actualidad del equipo líder del ranking FIFA y el papel de jugadores como los madridistas Thibaut Courtois y Eden Hazard o el centrocampista del Manchester United Kevin De Bruyne. Por Óscar Maya (FOTO)(VÍDEO) - Bolivia. 6ª jornada: Palmaflor-Universitario de Vinto, Santa Cruz-Always Ready, The Strongest-Bolívar y Oriente Petrolero-Blooming. - Chile. 6ª jornada: Coquimbo-Ñublense, Curicó Unido-O'Higgins y U. La Calera-Huachipato. - EEUU. MLS: New York City-Club de Foot Montreal, Columbus Crew-Toronto FC, Inter Miami-Los Angeles FC, Seattle Sounders-Los Angeles Galaxy, Houston Dynamo-Vancouver Whitecaps, DC United-Chicago Fire, New England Revolution-Real Salt Lake, Orlando City-Cincinnati, Philadelphia Union-San Jose Earthquakes, FC Dallas-Nashville SC Colorado Rapids-Sporting Kansas City y Portland Timbers-Austin FC. - México. 10ª jornada: León-Tigres UANL, Cruz Azul-Pumas UNAM, Monterrey-Mazatlán y Guadalajara-Club América. - Paraguay. 6ª jornada: Sol de América-Resistencia y Guaraní-General Caballero JLM. - Perú. 6ª jornada: Alianza At-San Martín, Carlos Mannucci-Carlos Stein, Melgar-Alianza Lima y Universitario-Cienciano. - Uruguay. 6ª jornada: Liverpool-Rentistas, River Plate-Fénix y Peñarol-Maldonado. - Guatemala. 12ª jornada: Cobán Imperial-Solola, Municipal-Santa Lucia, Nueva Concepcion-Comunicaciones y Xelajú-Malacateco. - Honduras. 10ª jornada: Marathón-Vida, Lobos UPNFM-Real Sociedad, Honduras Progreso-Olimpia y Victoria-Platense. - Panamá. 7ª jornada: Costa del Este-Deportivo Universitario, Chiriqui-Tauro y Sporting SM-Herrera. . GIMNASIA - Tokio. Exhibición del gimnasta japonés Kohei Uchimura, varias veces campeón olímpico y mundial, con motivo de su retirada . GOLF - DP World Tour. MyGolfLife Open hosted by Pecanwood, en el club Pecanwood de Hartbeespoort (Sudáfrica) (hasta 13). - PGA Tour. The Players Championship, en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida (EEUU) (hasta 13). (FOTO) . OLIMPISMO - Juegos Paralímpicos de Invierno, en Pekín (hasta 13) . RUGBY - Torneo Seis Naciones. 4ª jornada (-1 GMT): Italia-Escocia (15.15) e Inglaterra-Irlanda (17.45)(FOTO). . SNOWBOARD - Copa del Mundo de snowboard cross, en Reiteralm (Austria). Eliminatorias y finales . TENIS - Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells (California, EEUU) (hasta 20) (FOTO) ----------------------------------------- dep/EFE