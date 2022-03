Sábado, 12 de marzo de 2022 (20.00 GMT)

UCRANIA GUERRA ________________ SITUACIÓN - Leópolis (Ucrania) - Las fuerzas rusas intensificaron hoy sus ataques en las cercanías de Kiev en el día 17 de la guerra, mientras continúa el asedio de Mariúpol, en el sur, y rusos y ucranianos revelaron hoy que están negociando en formato de videoconferencia después de tres rondas presenciales. (ENVIADA) (foto) REFUGIADOS - Lublin (Polonia) - Cinco chicos al volante de cinco turismos sin pasajeros. Van con lo puesto porque cada hueco del coche puede servir para encajar a una persona, mascota o maleta. Se dirigen a Leópolis, oeste de Ucrania, para evacuar gente que ni conocen. "Polonia será la siguiente", teme Donat, uno de los conductores. Por Imane Rachidi (ENVIADA) (foto) UE - Bruselas - La Unión Europea ha iniciado el proceso para la adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia pero no hay consenso entre los líderes europeos para la incorporación rápida que ha pedido el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Por Dani Rovirosa (ANÁLISIS) (ENVIADA) ÁFRICA - Nairobi - El eco de las bombas en Ucrania también se oye en África: la subida del precio de los alimentos o el petróleo y el empeño de Rusia por hallar nuevos socios leales son ya efectos de la guerra que pueden alterar la vida del continente. (ANÁLISIS) (ENVIADA) (foto) (vídeo) PETRÓLEO - Viena - El ex ministro de petroleo de Venezuela Rafael Ramírez vaticina, en declaraciones a Efe, que su país no podrá aumentar de forma sustancial su oferta de crudo para compensar la posible ausencia de barriles rusos a raíz de la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Moscú. Por Wanda Rudich (ENVIADA) SOLIDARIDAD - Leópolis (Ucrania) - El chef español José Andrés prepara el traslado de comida y productos básicos a un restaurante de la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, para repartirla posteriormente entre los más necesitados en el conflicto en Ucrania. Por Isaac J. Martín (enviado especial) (ENVIADA) (foto)(vídeo) COLOMBIA ELECCIONES _____________________ CANDIDATOS - Bogotá - Los candidatos de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales colombianas quemaron este sábado sus últimos cartuchos en busca de votos con la entrega de volantes en las calles de las principales ciudades y mensajes en las redes sociales. (ENVIADA) (foto) (video) (audio) VÍCTIMAS - Quibdó (Colombia) - Lo que empezó en Colombia como un proceso ilusionante -pionero en el mundo, que las propias víctimas tengan voz y voto en el Congreso-, para muchos candidatos hace aguas tras una campaña sin recursos y con amenazas que los llena de desesperanza por la oportunidad perdida de hacer historia. Por Irene Escudero (ENVIADA) (foto)(video) _____________________ CHILE GOBIERNO - Santiago de Chile - El presidente de Chile, Gabriel Boric, participa en diversos actos protocolarios en la catedral y el centro de Santiago en su primera jornada como jefe del Estado. Por Sebastián Silva (foto) (video) (audio) PERÚ EUTANASIA - Lima - Ana Estrada roza con los dedos la victoria definitiva en los tribunales peruanos para que se le permita decidir cuándo quiere morir, pero afirma sonriendo que, pase lo que pase, su camino como activista por la eutanasia ha merecido la pena y le ha hecho valorar mucho más la vida. Por Paula Bayarte (ENVIADA) (foto) (video) EL SALVADOR DD.HH - San Salvador - El asesinato del padre Rutilio Grande, beatificado recientemente, cumple 45 años sin que la Justicia de El Salvador dé muestras de investigar el crimen, perpetrado en 1977 por los escuadrones de la muerte. (foto)(video) ANÁLISIS ________ BOLIVIA JUSTICIA - La Paz - La forma en la que Jeanine Áñez llegó a la Presidencia de Bolivia en 2019 la tiene en prisión preventiva desde hace un año, tiempo en el que tanto su situación jurídica como su salud ha enfrentado a sectores opositores, que la ven como "un trofeo del oficialismo", y el Gobierno, que la señala de estar involucrada en lo que consideran fue un "golpe de Estado". Gabriel Romano (ENVIADA) (foto) ENTREVISTA ___________ EEUU CINE - Miami - El director de cine panameño Abner Benaim habla con Efe de su película "Plaza Catedral", una producción de Panamá, México y Colombia escogida para cerrar oficialmente este sábado el 39 Festival de Cine de Miami. Por Jorge I. Pérez (ENVIADA) (foto) CRÓNICAS ________ CUBA MIGRACIÓN - La Habana - Tania tiene 29 años, una hija pequeña, boletos para las dos para volar a Nicaragua con escala en Panamá y cinco días de espera, con sus respectivas noches, acampada frente a la embajada de ese último país en La Habana para obtener el visado de tránsito instaurado esta semana por sorpresa. Por Juan Palop (vídeo) PARÍS LIBREROS - París - La capital francesa quiere dar un nuevo impulso a los famosos "bouquinistes" de París, vendedores de libros antiguos que componen una de las imágenes más tradicionales para los turistas, y cuyo negocio ha sufrido mucho, sobre todo por la pandemia. José Manzaneque (ENVIADA) (foto) (vídeo) ITALIA ALIMENTACIÓN - Roma - La pasta o la pizza son las otras banderas de Italia pero disfrutar de estos platos será cada vez más caro por el alza del precio de la energía y por un mercado mundial azotado por crisis como la guerra en Ucrania, un país del que llega gran parte del cereal. Por Gonzalo Sánchez y Andrea Cuesta. (ENVIADA) (foto)(vídeo) R.UNIDO RACISMO - Londres - "Me alisté porque quería ser blanco", afirma Gamal "G" Turawa, expolicía negro y gay de Scotland Yard, al arrancar "The Black Cop". El documental que dirige Cherish Oteka, nominado a los premios Bafta, es una historia de "redención" que encapsula dolorosas confesiones sobre racismo, homofobia y opresión. Por Patricia Rodríguez (ENVIADA) (vídeo) amg/psh Efe Internacional