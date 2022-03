Sábado, 12 de marzo de 2022 (12.00 GMT)

============ UCRANIA GUERRA ============ SITUACIÓN Rusia intensifica ataques en zonas de oeste de Ucrania próximas a frontera con países de UE Leópolis (Ucrania) El Ejército ruso continúa bombardeando instalaciones y poblaciones del oeste de Ucrania en acciones como la que ha destruido por completo en las últimas horas el aeródromo militar en Lutsk, cercano a la frontera con Polonia. La instalación militar fue alcanzada por cuatro misiles rusos en el día de ayer y este sábado se ha confirmado que está totalmente inoperativo, dijo el alcalde de Lutsk, Ihor Polishchuk, según la agencia ucraniana Ukrinform. Rusia bombardeó el viernes por primera vez desde el inicio de la invasión el oeste de Ucrania, en puntos cercanos a las fronteras de países de la Unión Europea. También atacó Ivano-Frankivsk, unos 250 kilómetros más al sur y cerca de Moldavia, y se oyeron varias veces las sirenas en Leópolis, ciudad también próxima a Polonia que no había sufrido ataques hasta ahora. En la portuaria ciudad de Mariúpol, los rusos han bombardeado la mezquita del sultán Suleiman el Magnífico, informó el Ministerio de Exteriores ucraniano en su página web. CORREDOR HUMANITARIO Abren una corredor humanitario hacia la ciudad sitiada de Mariúpol, en el sur Leópolis (Ucrania) Las autoridades ucranianas han logrado abrir un corredor humanitario para llevar alimentos y medicinas a la sitiada ciudad de Mariúpol (sureste), una de las más castigadas por el Ejército ruso desde que inició la invasión del país el pasado 24 de febrero. "Más de 90 toneladas de alimentos y medicinas van a parar a la ciudad, que lleva 11 días bloqueada", señalan las autoridades locales. Las autoridades ucranianas pactaron con las rusas la apertura de hasta siete corredores humanitarios para evacuar a los ciudadanos y proveer de alimentos a las ciudades atacadas en Ucrania. Sin embargo, estos corredores no han funcionado como se esperaba y ambos bandos se acusan mutuamente de su bloqueo. NIÑOS Al menos 79 niños han muerto en la invasión de Ucrania, según la Fiscalía Leópolis (Ucrania) Al menos 79 niños han muerto y una centenar han resultado heridos desde que se inició la invasión de Ucrania por las tropas rusas el pasado 24 de febrero, según un informe publicado este sábado por la Fiscalía de Menores de Ucrania en su cuenta de Telegram. La mayoría de los fallecidos incluidos en este informe, cuyos datos no pueden ser verificados por una fuente independiente, se han producido en ataques rusos contra las principales ciudades del país. "Durante los 16 días de guerra en Ucrania, ya han muerto 79 niños y casi 100 han resultado heridos. La mayoría de las víctimas se encontraban en las regiones de Kiev, Jarkov, Donetsk, Sumy, Jersón y Zhitomir", señala el informe. REFUGIADOS El éxodo de refugiados ucranianos se ralentiza, pero roza ya los 2,6 millones Ginebra El número de los ucranianos que han huido de su país a consecuencia de la guerra con Rusia ascendió hoy a 2,59 millones, según las cifras que actualiza diariamente la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que parecen indicar cierta disminución momentánea en este éxodo. Es el primer día desde las primeras jornadas de la ofensiva rusa en el que el aumento diario de refugiados no supera las 100.000 personas, según ACNUR. Al éxodo hacia el exterior han de sumarse los más de dos millones de desplazados internos por el conflicto en el país, donde según las primeras evaluaciones de las organizaciones humanitarias la guerra ha afectado directamente a 12,6 millones de personas, más de la cuarta parte de la población. EEI Rusia avisa de que sanciones hacen peligrar Estación Espacial Internacional (EEI) Redacción Internacional Rococosmos, la agencia espacial rusa, ha hecho un llamamiento a sus socios en la Estación Espacial Internacional (EEI) exigiendo el fin de las sanciones contra Rusia, ya que ponen en peligro este proyecto. Según informa la agencia rusa Tass, el director general de Roscosmos, Dmitry Rogozin, señaló que Rusia optimizará el presupuesto ajustándolo a la realidad "geopolítica" que se ha creado tras la invasión de Ucrania y las sanciones internacionales que se han impuesto a Moscú. UCRANIA GUERRA Borrell y Çavusoglu abordan la situación de la guerra en Ucrania Estambul La guerra en Ucrania y las iniciativas para poner fin a la invasión rusa han centrado hoy el encuentro entre el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu. Turquía, que mantiene una postura neutral en Ucrania y desde el inicio de la tensión intenta mediar entre Kiev y Moscú, hasta ahora sin éxito, acogió el jueves en este lugar a los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmitro Kuleba, aunque la conversación terminó sin avances. Ayer, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió con Erdogan tras intervenir en el Foro. SANCIONES EEUU sanciona comercialmente a Rusia con símbolos como el vodka y el caviar Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevas sanciones comerciales de su país contra Rusia como represalia por la invasión de Ucrania, entre las cuales se encuentra la llamativa prohibición de importar dos de los productos rusos más simbólicos: el vodka y el caviar. En concreto, EEUU no permitirá la entrada por sus aduanas de vodka, diamantes, pescado y mariscos de Rusia, productos a los que Biden se refirió como "distintivos" de la economía rusa. UE La UE dice que nuevas sanciones de G7 aislarán aún más a Rusia Bruselas La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que las nuevas sanciones económicas que los países del G7 y la Unión Europea van a adoptar este sábado contra Moscú por invadir Ucrania aislarán “aún más” a Rusia y cortarán los recursos para financiar esa “guerra bárbara”. En concreto, señaló que negará a Rusia el estatus de “nación más favorecida” en sus mercados, revocando “importantes beneficios” en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Von der Leyen señaló que también trabajarán para suspender los derechos de Rusia como miembro en instituciones financieras multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, por lo que no podría obtener más préstamos ni beneficios de estas instituciones. META Junta supervisora de Meta pide contextualizar las decisiones respecto a Rusia Washington La junta supervisora de Meta reivindicó este viernes la importancia del contexto a la hora de tomar decisiones relativas a la libertad de expresión, el mismo día en que Rusia bloqueó Instagram por permitir los llamamientos a violencia contra los rusos tras la invasión a Ucrania. En un mensaje en Twitter, el ente independiente impulsado por la compañía para actuar como una suerte de tribunal supremo de los contenidos en Facebook e Instagram, dijo haber "tomado nota" de cómo Meta está respondiendo a la situación en Ucrania y haber sido informada de las acciones de la empresa. Unas horas antes, Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, anunció que, de forma temporal por la guerra en Ucrania, estaba permitiendo a los usuarios saltarse sus normas de uso y enviar mensajes que normalmente estarían prohibidos como "muerte al invasor ruso". -------------------------- IRÁN NUCLEAR París, Berlín y Londres: el pacto nuclear con Irán está en riesgo de fracasar París Los gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido alertaron que la reactivación del pacto nuclear con Irán está en riesgo de "fracasar" y urgen a "finalizarlo con la máxima celeridad", en alusión a la posición rusa, que lo ha frenado por las sanciones que sufre por la guerra en Ucrania. "Entendemos que Irán y Estados Unidos han trabajado activamente para resolver los últimos asuntos bilaterales y nosotros (Francia, Alemania y el Reino Unido) estamos listos a firmarlo desde ahora mismo", señaló en un comunicado el ministerio de Exteriores galo. EL SALVADOR JESUITAS El Salvador investiga autoría intelectual de masacre de jesuitas tras 32 años San Salvador La Justicia de El Salvador investigará la autoría intelectual de la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres, tras 32 años, después de que un tribunal ordenara este viernes que la causa contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y 10 personas más pase a instrucción. La apertura de esta etapa, en la que se realizará un investigación judicial, es el paso previo para que el caso pueda ser llevado a juicio. Este proceso contra los supuestos autores intelectuales se venia posponiendo desde el año 2000, cuando un tribunal dictó el sobreseimiento de la causa en favor de 6 militares y el expresidente Cristiani por la existencia de una ley de amnistía. VATICANO NICARAGUA El Vaticano ve "grave e injustificada" la expulsión del nuncio en Nicaragua Ciudad del Vaticano El Vaticano atribuyó hoy al Gobierno de Nicaragua la expulsión de ese país del nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, cuya labor defendió, y lo consideró una imposición "grave e injustificada". "La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito (agrément) a S.E. Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018, imponiéndole que dejara inmediatamente el País después de notificarle esa medida", se lee en un comunicado. NICARAGUA OPOSICIÓN Cristiana Chamorro, la mujer que intentó retar a Ortega, es hallada culpable Managua La opositora Cristiana Chamorro Barrios, que intentó retar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las controvertidas elecciones pasadas, fue hallada este viernes culpable de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. El juicio a la opositora forma parte de una serie de procesos judiciales a una cuarentena de líderes opositores y críticos al Gobierno sandinista, que fueron encarcelados previo a esos comicios y acusados en su mayoría por "traición a la patria" o lavado de dinero. CHILE INVESTIDURA DISCURSO Boric promete "un nuevo Chile" en un histórico discurso con guiños a Allende Santiago de Chile El nuevo presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, pidió a los chilenos trabajar juntos por "un nuevo Chile" en un histórico discurso con numerosos guiños al derrocado Salvador Allende (1970-1973) y recibido con "esperanza" entre sus partidarios y con escepticismo entre quienes no votaron por él. Boric, que lidera una alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, trae bajo el brazo una amplia agenda social y, según los expertos, encarna los anhelos de quienes salieron a las calles en 2019 para reclamar más derechos sociales, mejor educación y salud. CORONAVIRUS CHINA China aprueba uso de test de antígenos en medio de rebrotes por todo el país Pekín China aprobó el uso de test de antígenos para la covid en un momento en el que el país afronta una creciente oleada de casos que ha provocado el confinamiento de la ciudad de nororiental de Changchun, el cierre de escuelas en la metrópolis de Shanghái y cuarentenas selectivas en urbes como Shenzhen (sur). Las autoridades sanitarias informaron hoy de 588 nuevos positivos del coronavirus detectados este viernes en la China continental, dato que marca la cifra más alta de nuevos casos diarios desde la primera mitad de 2020. EFE int/ig