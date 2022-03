Sábado, 12 de marzo de 2022 (04.00 GMT)

=============== UCRANIA GUERRA =============== SITUACIÓN Rusia amplía sus bombardeos hacia el oeste de Ucrania y aumentan refugiados Leópolis (Ucrania)/ Redacción Internacional El Ejército ruso amplió este viernes sus bombardeos más hacia el oeste de Ucrania, considerada la zona más segura en el país por estar lejos del frente, mientras que la cifra de refugiados que tratan de salir del país no para de aumentar, cuando se cumplen 16 días de la ofensiva rusa. En la mañana de este viernes sufrió bombardeos por primera vez Lutsk, en el noroeste del país y cerca de la frontera con Polonia, e Ivano-Frankivsk, unos 250 kilómetros más al sur y cerca de Moldavía, afirmó Mijailo Podoliak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su cuenta de Twitter. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso dijo hoy que las fuerzas avanzaron 11 kilómetros más hacia el interior de ese país, en regiones del sureste en torno a la zona separatista del Donbás y añadió que la ofensiva ha logrado destruir en los 16 días que dura más de 3.200 puntos de infraestructura militar, 98 aviones, 1.041 tanques y otros vehículos blindados ucranianos. BIELORRUSIA Ucrania dice Rusia lanzó misiles a Bielorrusia para involucrarla en guerra y Minsk lo desmiente Leópolis (Ucrania) El Ministerio de Defensa de Ucrania aseguró este viernes que Rusia lanzó un ataque con misiles desde el espacio aéreo ucraniano hacia territorio bielorruso, el pueblo de Kopani, para tratar de involucrar a Bielorrusia a su ofensiva contra el país presidido por Volodímir Zelenski. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia lo desmintió y dijo que eran "noticias falsas" y "una completa tontería". SANCIONES EEUU sanciona comercialmente a Rusia con símbolos como el vodka y el caviar Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes nuevas sanciones comerciales de su país contra Rusia como represalia por la invasión de Ucrania, entre las cuales se encuentra la llamativa prohibición de importar dos de los productos rusos más simbólicos: el vodka y el caviar. En concreto, EEUU no permitirá la entrada por sus aduanas de vodka, diamantes, pescado y mariscos de Rusia, productos a los que Biden se refirió como "distintivos" de la economía rusa. OTAN Harris avisa desde Rumanía que la OTAN no tolerará ataques a su territorio Bucarest La vicepresidenta de Estados Unidos,Kamala Harris, reafirmó este viernes desde Rumanía su promesa de que la OTAN "defenderá cada centímetro de su territorio" y defenderá a cualquier Estado miembro en caso de que sufra un ataque. Harris viajó a Bucarest en la escala final de una mini-gira que ayer la llevó a Polonia y ha servido para mostrar el apoyo de EEUU a los dos países de la OTAN que tienen las fronteras más extensas con Ucrania. UE La UE quiere cerrar el grifo del gas y del petróleo ruso pero progresivamente Versalles (Francia) Los países de la UE consideran que la invasión de Ucrania exige romper su dependencia energética de Moscú y van a programar el cierre del grifo del gas y del petróleo rusos pero, como el impacto de cortar ahora sería elevadísimo para sus economías, han decidido hacerlo progresivamente. Este es el compromiso salido de la cumbre europea de dos días celebrada en Versalles, y que incluye sobre todo un mandato a la Comisión Europea para que de aquí a mediados de mayo presente un plan detallado sobre la forma de reducir este año en dos tercios las compras de gas ruso. "Es algo factible. No es una prohibición, sino una reducción" de las compras de gas ruso, puntualizó este viernes al término de la cumbre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que quiso dejar claro que los Veintisiete se desmarcan del embargo a los hidrocarburos rusos decretado por Estados Unidos. ARMAS BIOLÓGICAS EEUU dice que Rusia responde a su propio guion hablando de armas biológicas Naciones Unidas Estados Unidos acusó hoy a Rusia en el Consejo de Seguridad de responder a un guion ya preparado al acusar a Ucrania de tener un programa de armas biológicas y de hacerlo con ayuda de EEUU, pero lamentó que esta tesis también la esté divulgando China "en apoyo de Rusia". La embajadora de EEUU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield señaló ante el Consejo que, con sus acusaciones de armas biológicas, Rusia "utiliza al Consejo para legitimar y justificar la actuación de (su presidente Vladímir) Putin". ALIMENTOS La guerra amenaza la cadena de alimentos y fertilizantes mundial, según FAO Roma La invasión de Ucrania por parte de Rusia amenaza con "agravar seriamente la inseguridad alimentaria" en todo el mundo debido al papel de ambos países como gigantes exportadores de cereal y fertilizantes, encareciendo los productos, avisó hoy la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). "Las perturbaciones de la cadena de suministro y la logística de la producción de cereales y semillas oleaginosas de Ucrania y Rusia, así como las restricciones a las exportaciones rusas, tendrán importantes repercusiones para la seguridad alimentaria", se lee en un informe, firmado por el director de la FAO, el chino Qu Dongyu. ESPAÑA España adoptará medidas propias si la UE no consensúa la reforma energética Versalles (Francia) El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confía en el consenso europeo para avanzar en la reforma del mercado energético que rebaje la factura de la luz y emprenderá una gira por varios países para limar diferencias, pero está decidido a adoptar medidas unilaterales si no hay acuerdo. En medio del debate sobre las consecuencias económicas de la crisis de Ucrania, las acciones en materia de energía fueron un eje de la cumbre de líderes de la UE de Versalles y lo van a seguir siendo en las próximas semanas. REFUGIADOS 2,5 millones de refugiados y 2 millones de desplazados internos en Ucrania Ginebra La guerra en Ucrania, que empezó hace quince días, ha provocado la huida de más 2,5 millones de refugiados y el desplazamiento forzoso dentro del país de al menos otros 2 millones de habitantes, dijo hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Las evaluaciones de las principales organizaciones humanitarias indican que 12,6 millones de personas en Ucrania han sido directamente afectadas por la invasión y la ofensiva militar de Rusia. __________________________________ CHILE INVESTIDURA Boric promete "un nuevo Chile" en un histórico discurso con guiños a Allende Patricia Nieto Mariño y María M. Mur Santiago de Chile El nuevo presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, pidió a los chilenos trabajar juntos por "un nuevo Chile" en un histórico discurso con numerosos guiños al derrocado Salvador Allende (1970-1973) y recibido con "esperanza" entre sus partidarios y con escepticismo entre quienes no votaron por él. "Quiero que sepan que no llegamos aquí solo para llenar cargos, para generar distancias inalcanzables, sino para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor nuestra patria", proclamó desde un balcón del capitalino Palacio de La Moneda, sede de Gobierno. EL SALVADOR JESUITAS El Salvador investiga autoría intelectual de masacre de jesuitas tras 32 años San Salvador La Justicia de El Salvador investigará la autoría intelectual de la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres, tras 32 años, después de que un tribunal ordenara este viernes que la causa contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y 10 personas más pase a instrucción. La apertura de esta etapa, en la que se realizará un investigación judicial, es el paso previo para que el caso pueda ser llevado a juicio. IRÁN NUCLEAR Rusia frena el acuerdo nuclear iraní ante sanciones por el ataque a Ucrania Viena, 11 mar Las negociaciones para reactivar el acuerdo que impedía que Irán desarrolle armas nucleares fueron suspendidas hoy ante la exigencia de Rusia de que las sanciones occidentales por su invasión de Ucrania no afecten a sus proyectos económicos y atómicos en la República Islámica. "Debido a factores externos, es necesaria una pausa en las negociaciones de Viena", anunció en Twitter el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cuya oficina coordina los contactos que se mantienen desde hace once meses en Viena. TSUNAMI ANIVERSARIO Japón recuerda a las víctimas de desastre natural y atómico once años después Tokio Japón recordó este viernes en ceremonias oficiales e improvisadas a las más de 18.000 víctimas del terremoto y tsunami que devastaron el noreste del país un día como hoy hace once años y provocaron el accidente nuclear de Fukushima. Personas a lo largo de todo el archipiélago guardaron un minuto de silencio a las 14:46, la hora exacta a la que un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter sacudió el territorio durante varios minutos y dejó una huella imborrable en aquellos que lo vivieron y en el pensamiento colectivo japonés. EEUU MÉXICO El secretario Mayorkas viajará a México para tratar la migración irregular Los Ángeles (EE.UU.) El secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, viajará el próximo lunes 14 de marzo a México para discutir con funcionarios del país latinoamericano “un enfoque regional para detener la migración irregular y crear vías legales viables". En un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este viernes el viaje de Mayorkas a México, donde se reunirá con funcionarios del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. PORTUGAL COMBUSTIBLES Portugal ajustará semanalmente el impuesto sobre los combustibles Lisboa Portugal va a ajustar semanalmente el Impuesto sobre los Productos Petrolíferos (ISP) que grava los combustibles para mitigar la escalada de precios, en un momento en el que se esperan aumentos de 11 y 16 céntimos por litro de gasolina y de gasóleo a partir del lunes.El Gobierno ya devolvía parte de este impuesto a los consumidores desde noviembre (2 céntimos para la gasolina y 1 para el diésel), pero a partir de ahora ajustará los valores semanalmente, explicó hoy en rueda de prensa el secretario de Estado de Asuntos Fiscales, António Mendonça Mendes. ============= CORONAVIRUS ============= SITUACIÓN La pandemia de covid suma 450 millones de casos a los 2 años de ser declarada Ginebra Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) superaron este viernes la barrera de los 450 millones, en el día en el que se cumple el segundo aniversario de que la enfermedad fuera declarada una pandemia por la organización. La enfermedad ha causado en dos años la muerte de más de seis millones de personas, de los que 2,6 millones fallecieron en América, el continente más afectado, y 1,9 millones en Europa, de acuerdo con las estadísticas que actualiza a diario la OMS. PANDEMIA Las muertes globales por la pandemia pueden triplicar las cifras oficiales Londres Las muertes provocadas por la pandemia de coronavirus en todo el mundo pueden ser tres veces más de lo que reflejan las cifras oficiales y llegar hasta 18,2 millones de fallecidos, según un estudio publicado este jueves por la revista científica "The Lancet". La primera estimación global de exceso de muertes sometida a un proceso de revisión por pares sugiere que el impacto de la pandemia es mucho mayor que los 5,9 millones de muertes entre enero de 2020 y diciembre de 2021 que reflejan los datos disponibles hasta ahora. Por regiones, la zona andina de Latinoamérica es la más golpeada del mundo, con 512 muertes adicionales por cada 100.000 habitantes, seguida de Europa del Este (345 muertes por 100.000 habitantes); Europa Central (316 muertes), la parte sur del África subsahariana (309 muertes) y el centro de Lationamérica (274 muertes). LATINOAMÉRICA Covid expone a 5 millones de personas a desastres y emergencias en A.Latina Bogotá A dos años del inicio de la crisis sanitaria de la covid-19, cinco millones de personas adicionales han caído en extrema pobreza en América Latina y el Caribe y han quedado expuestas al impacto de emergencias y desastres, según el más reciente informe de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC). Sólo en 2020, al menos 1,5 millones de personas fueron desplazadas en Centroamérica como consecuencia de desastres relacionados con el clima, incluidos los huracanes Eta e Iota. A nivel global, desde el inicio de la crisis sanitaria al menos 139 millones de personas se han visto doblemente afectadas por la pandemia y los desastres relacionados con el clima. UE Países UE acuerdan extender hasta final de junio de 2023 el certificado covid Bruselas Los países de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo este viernes para extender el certificado digital covid un año, hasta el 30 de junio de 2023, a fin de que los viajeros puedan seguir utilizando ese documento al desplazarse entre Estados miembros. "El Certificado Digital COVID ha jugado un papel importante para facilitar la libre circulación de personas durante la pandemia. Y sigue vigente el principio de levantar gradualmente las restricciones de viaje si la situación epidemiológica lo permite", indicó el Consejo (países de la UE) en un comunicado. CHINA China confina ciudad de Changchun, de 9 millones de habitantes, por rebrote Pekín China anunció hoy el confinamiento total de la ciudad de Changchun, en el noreste del país, debido al aumento de casos de coronavirus en los últimos días, informó el Gobierno municipal en un comunicado. La provincia de Jilin, de la que Changchun es capital, registró en los últimos diez días 526 casos locales de covid, además de 590 casos asintomáticos, recoge la prensa local. Como consecuencia, la ciudad impondrá desde un hoy un confinamiento a toda la población (nueve millones de personas), a la que someterá a tres rondas de pruebas de ácido nucleico para trazar los casos y frenar la curva. EFE nch-cd.gcf