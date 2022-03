Rusos , bielorrusos y ucranianos protestan en Georgia en contra de la guerra

Misha Vignanski Tiflis, 11 mar Unos 300 ciudadanos rusos, bielorrusos y ucranianos, así como varias activistas del colectivo FEMEN, protestaron este sábado contra la guerra de Ucrania en Tiflis, donde se congregaron ante la Sección de Intereses rusa, situada en una parte de la Embajada de Suiza. "Estoy en contra de la guerra. Como voluntaria, ayudo a recoger ayuda humanitaria para Ucrania en Georgia" afirmó en declaraciones a EFE María, una estudiante rusa procedente de San Petersburgo y enrolada en la Universidad Estatal de Tiflis. Otros manifestantes portaban pancartas en las que podían leerse lemas como "Putin asesino," en referencia al presidente ruso, "OTAN, cierra los cielos sobre Ucrania" o "Putin fascista, al Tribunal de la Haya". Georgia y Rusia rompieron relaciones diplomáticas por la guerra de 2008, tras la cual Rusia pasó a ocupar un 20 % de territorio georgiano y reconoció la independencia de las regiones secesionistas Abjasia y Osetia del Sur. Unos diez diplomáticos rusos trabajan desde entonces bajo bandera suiza en la Sección de Intereses situada en el edificio de la antigua embajada de Moscú en la capital georgiana, justo enfrente de la representación de Kiev en Tiflis. Otra ciudadana rusa participante en la protesta, Lyudmila, muestra su pasaporte, que lleva una pegatina con la inscripción "Rusia es una potencia ocupante". "Apoyo la integridad territorial de Georgia y de Ucrania. ¡No a la guerra que ha comenzado Putin!" declara la joven, que pidió a sus conciudadanos que asuman su "responsabilidad" y se unan en contra del conflicto. "Espero que llegue el día en que no tenga que sentirme avergonzada de ser ciudadana rusa," dice Lyudmila entre lágrimas. "Entonces quitaré la pegatina de mi pasaporte. Pero evidentemente, ese día todavía está muy lejos". Tras el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero, según datos del Ministerio del Interior Georgia ha recibido a más de 20.000 ciudadanos rusos, los cuales pueden residir sin necesidad de visado en el país durante un año. La mayoría de ellos no respaldan la política del Gobierno de Moscú, pero aún así las autoridades georgianas están tomando precauciones para evitar que su llegada cause riesgos para la seguridad del país. Los mayores bancos georgianos se niegan por el momento a abrir cuentas para ciudadanos rusos o bielorrusos, lo que, según una fuente del sector consultada por EFE, evoca las suspicacias contra ciudadanos iraníes, a los que no se permitía realizar operaciones después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra Teherán. Georgia no se ha sumado hasta ahora a las sanciones económicas contra Rusia, pero apoya activamente a Ucrania en todos los foros internacionales. "Georgia está en la primera línea de defensa de los intereses ucranianos en el escenario internacional, en las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y los tribunales internacionales, dijo este sábado el portavoz del parlamento georgiano, Shalva Papuashvili.EFE mv/cph/amg (foto)