Representante de EEEUU insta a Israel a aplicar sanciones contra Rusia

Jerusalén, 12 mar La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, instó a Israel a imponer sanciones a Rusia para no alimentar "la guerra de Putin" en Ucrania, según informaron hoy medios locales. "Pedimos a tantos países como podemos que se unan a nosotros, también a Israel", dijo Nuland en una entrevista con el Canal 12 israelí, donde alertó de la posibilidad de que el país acabe siendo "refugio del dinero sucio que alimenta las guerras de Putin". Exigió a Israel que se sume a las sanciones de EE.UU. y sus aliados occidentales. Por ahora, Israel no impuso sanción alguna a Moscú, hacia el que actúa desde una postura "mesurada" por la alianza de seguridad que tienen en Siria. Moscú permite a fuerzas israelíes de atacar milicias proiraníes en territorio sirio, algo que el Gobierno de Israel considera prioritario. "Estamos pidiendo que todas las democracias del mundo" impongan "sanciones financieras y de control de exportaciones" a Rusia, para "exprimir al régimen" y negar al presidente ruso, Vladímir Putin, "los ingresos que necesita", añadió Nuland. A su vez, recalcó la necesidad de "exprimir a los oligarcas" del entorno del presidente ruso "y su economía", y aseguró que la adhesión de Israel a las sanciones financieras tiene más peso para EE.UU. que la cuestión de la ayuda militar a Ucrania. Desde el inicio de la invasión, el Gobierno israelí se ha negado a entregar armas, equipamientos militares o de defensa a Ucrania para no tener un enfrentamiento abierto con Rusia. A su vez, aprovecha sus buenas relaciones tanto con Kiev como Moscú para intentar mediar entre ambos. Sin embargo, algunos analistas y críticos han acusado al primer ministro israelí, Naftali Benet, de escudarse en esta posición como excusa para evitar tomar medidas más contundentes contra Rusia. La semana pasada, Benet fue el primer líder internacional en ser recibido en persona por Putin, con quien se reunió durante tres horas en Moscú para tratar la situación de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió hoy que propuso a Benet que las negociaciones entre Ucrania y Rusia se lleven a cabo en Jerusalén, mientras siguen los combates y las fuerzas rusas intensifican sus ataques en Ucrania.