Presidente de Perú pide hablar ante el Congreso el próximo martes

Lima, 11 mar El presidente de Perú, Pedro Castillo, pidió a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, que le permita dirigir un mensaje al pleno el próximo martes, un día después de que el Legislativo decida si debatirán una moción de destitución en su contra. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, le dirigió una carta a Alva en la que le informa que el gabinete aprobó el pasado día 9 el mensaje que Castillo dirigirá al pleno, conforme lo establece la Constitución. En ese sentido, Torres le pide a la presidenta del Congreso que "tenga a bien recibir al presidente de la República el día martes 15 de marzo, a las 9.00 am", según la misiva compartida en redes sociales por varios diarios locales. De esta forma, el jefe de Estado busca dirigirse a los legisladores antes de una probable sesión plenaria para debatir su destitución por "incapacidad moral", tal como sostiene la moción presentada por varios partidos de oposición. Hasta el momento, el Congreso ha citado a los parlamentarios a la sesión plenaria del próximo lunes para votar si admiten debatir la moción de vacancia (destitución) planteada por el partido ultraderechista Renovación Popular. Si la moción es aceptada el lunes, tendría que ser programada para la siguiente sesión plenaria que correspondería a la semana posterior, según han comentado algunos parlamentarios. Para que la moción sea admitida se requiere el voto de un mínimo de 52 de los 130 legisladores peruanos, lo que, de suceder, obligará a Castillo o su abogado defensor a presentarse ante el pleno para responder por las acusaciones en su contra, como hizo en 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, quien luego fue destituido. Una eventual destitución del mandatario requerirá del voto favorable de 87 de los integrantes del Parlamento. Sin embargo, el líder del partido Alianza para el Progreso (APP) César Acuña, que tiene 15 representantes en el Congreso, expresó este viernes que "es imposible" una destitución de Castillo porque "no hay los votos, no se los daría". "Lo que queremos todos los peruanos, lo que debemos aspirar, es que este Gobierno, que ha sido elegido democráticamente, se mantenga", afirmó Acuña. Durante la sesión del pleno de este jueves, el Parlamento dio cuenta de la moción que propone la destitución del mandatario izquierdista. La moción reúne 20 puntos de acusación, que van desde la declaración de una empresaria que ha vinculado al gobernante con una presunta red de corrupción, hasta los supuestos vínculos de un exministro con el terrorismo o tráfico de influencias en licitaciones y ascensos policiales y militares. El legislador Jorge Montoya, el principal promotor de la iniciativa, señaló que esperaban que esta pasara a votación el mismo jueves, por lo que se quejó que eso no haya sucedido. "Habíamos quedado para poder tener eso en la tarde y salir de este tema e invitar al presidente de la República la siguiente semana. No se ha podido hacer eso por motivos que no conozco aún", sostuvo. La oposición ya intentó impulsar en noviembre pasado una moción de destitución contra Castillo, pero ese pedido no logró conseguir los 52 votos para ser admitido a trámite en el pleno del Congreso. EFE mmr/rrt